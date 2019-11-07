2019-11-07T04:22:28+03:00
Происшествия

А ты меня уважаешь? Якутянина осудят за убийство старшего брата

Мужчину обвиняют в убийстве и побеге из под конвоя
Ольга Донская
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Убийцы также забрали у погибшего 50 тысяч рублей.Убийцы также забрали у погибшего 50 тысяч рублей.
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Суд рассмотрит дело мужчины, которого обвиняют в том, что он вместе с двумя сообщниками убил своего старшего брата в Сочи, а потом сбежал от конвоя на Кубани. Поводом для убийства стало «неуважительное поведение» со стороны погибшего.

В октябре 2018 года 38-летний якутянин приехал к своему старшему брату в Сочи. В курортном городе подсудимый и два его подельника начали свой торговый бизнес. В декабре отношения между братьями накалились и под предлогом, что старший ведет себя недостаточно вежливо, обвиняемый предложил «убрать» неугодного родственника.

План составили быстро: убийцы дождались, когда мужчина вернется домой, под каким-то предлогом завели его на хозяйственную стройку, где все и случилось. Мужчины начали его душить и ударили молотком по голове. После этого забросили труп в машину самого убитого, отвезли в лес и закопали. Убийства мужчинам оказалось мало, также они забрали у потерпевшего 50 тысяч рублей, уничтожили документы и мобильные телефоны.

Главный заводила - младший брат убитого при этапировании в Армавир смог сбежать, но пробыл на свободе недолго, через четыре дня полицейские задержали его.

- Вину С. признал в полном объеме, способствовал раскрытию преступления. Остальные обвиняемые вину не признали. В отношении всех обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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