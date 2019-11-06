«Концерт Little Big состоится»: соорганизаторы шоу опровергли информацию об отмене выступления
В соцсетях и СМИ республики активно обсуждается открытое письмо якутских спортсменов и общественников с требованием отменить концерт российской рейв-группы Little Big.
Активисты считают, что творчество коллектива «негативно влияет на детей и не соответствует никакому моральному этикету», а «репертуар группы содержит пропаганду алкоголя, разврата, садизма, сцены различных половых извращений и ненормативную лексику».
С редакцией "КП в Якутии" связался со-организатор концерта, попросивший не называть его имени. Он сообщил, что местная компания "Ave Show" - не прямой организатор концерта, а лишь посредник, занимающийся сопровождением передвижений участников группы.
- Мы сходили на встречу в Дом правительства и побеседовали с зампредом Ил Тумэна Ольгой Балабкиной. Пришли к единому решению – поднять возрастной ценз зрителей до 18 лет. Об отмене концерта речь не идет, - рассказал мужчина.
Little Big – популярная рейв-группа, которая в следующем году представит Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение". Также исполнители получили награду на детском фестивале телевидения в Бельгии за свою самую известную композицию Skibibdi.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Выступление группы не соответствует никакому моральному этикету»: в Якутске хотят запретить концерт Little Big
Открытое письмо на имя глав ряда республиканских органов власти распространяется по соцсетям (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU