2019-11-06T12:22:53+03:00
Общество

«Концерт Little Big состоится»: соорганизаторы шоу опровергли информацию об отмене выступления

Зампред госсобрания Ил Тумэн Ольга Балабкина посоветовала повысить возрастной ценз мероприятия
Ольга Донская
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Ave Show всего лишь посредник в организации нашумевшего концерта.Ave Show всего лишь посредник в организации нашумевшего концерта.Фото: Социальные сети
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В соцсетях и СМИ республики активно обсуждается открытое письмо якутских спортсменов и общественников с требованием отменить концерт российской рейв-группы Little Big.

Активисты считают, что творчество коллектива «негативно влияет на детей и не соответствует никакому моральному этикету», а «репертуар группы содержит пропаганду алкоголя, разврата, садизма, сцены различных половых извращений и ненормативную лексику».

С редакцией "КП в Якутии" связался со-организатор концерта, попросивший не называть его имени. Он сообщил, что местная компания "Ave Show" - не прямой организатор концерта, а лишь посредник, занимающийся сопровождением передвижений участников группы.

- Мы сходили на встречу в Дом правительства и побеседовали с зампредом Ил Тумэна Ольгой Балабкиной. Пришли к единому решению – поднять возрастной ценз зрителей до 18 лет. Об отмене концерта речь не идет, - рассказал мужчина.

Little Big – популярная рейв-группа, которая в следующем году представит Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение". Также исполнители получили награду на детском фестивале телевидения в Бельгии за свою самую известную композицию Skibibdi.

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Открытое письмо на имя глав ряда республиканских органов власти распространяется по соцсетям (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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