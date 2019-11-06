Айсен Николаев изменил вариант трассировки подъездных путей к мосту через Лену. Строительство проекта подорожает на 1 или 1,5 млрд рублей

Глава Якутии Айсен Николаев изменил вариант трассировки подъездных путей к мосту через реку Лена, который построят рядом с селом Старая Табага. Об этом Ил Дархан сообщил в своем Instagram.

- Ко мне в рамках подготовки строительства Ленского моста неоднократно обращаются жители Старой Табаги. Их всех волнует вопрос трассировки подъездных путей к мосту, которые в некоторых вариантах проходили прямо посередине села. Некоторое время назад я поручил рабочей группе под руководством зампреда Бычкова переработать варианты трассировки подъездных путей моста через реку Лена с максимальным учетом пожеланий жителей старой Табаги, - написал Айсен Николаев.

Чтобы не делить село на две части и не расселять людей, был принят новый вариант.Фото: Социальные сети

Для обсуждения этого вопроса Николаев встретился с жителями села и ответил на все интересующие их вопросы и представил доработанный вариант – более затратный, но более оптимальный и удобный для местных. Теперь подъездные пути будут проходить вдоль русла протоки, для этого берег будут укреплять. Реализация этого варианта существенно поднимет стоимость проекта, примерно на 1 или 1,5 миллиарда рублей. Но зато, не придется переселять людей из десятков домов, забирать земельные участки и делить село на две части.

- Главное, что с этим согласны и жители Старой Табаги, - подытожил Ил Дархан.