Фотофакт: в Якутске загорелось кафе восточной кухни

Утром 6 ноября на 5 километре Хатын-Юряхского шоссе, загорелось здание под номером 19. В помещении работало кафе восточной кухни, а также бар-магазин, автосервис, магазин по продаже автотоваров и запчастей.

На вызов приехали шесть пожарных машин, полицейские и карета скорой помощи. Пострадавших в машине медиков замечено не было.

Официальная информация будет опубликована позднее.