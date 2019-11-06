Фотофакт: в Якутске загорелось кафе восточной кухни
Тушили возгорание сразу шесть пожарных машин
-Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Утром 6 ноября на 5 километре Хатын-Юряхского шоссе, загорелось здание под номером 19. В помещении работало кафе восточной кухни, а также бар-магазин, автосервис, магазин по продаже автотоваров и запчастей.
На вызов приехали шесть пожарных машин, полицейские и карета скорой помощи. Пострадавших в машине медиков замечено не было.
Официальная информация будет опубликована позднее.
ИСТОЧНИК KP.RU