2019-11-05T09:57:00+03:00
Происшествия

14 краж на 600 тысяч рублей: в Якутске задержан серийный грабитель

Мужчина тайком проникал в помещения и выносил вещи
Ольга Донская
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Подсудимый сядет на шесть лет.Подсудимый сядет на шесть лет.
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В Якутии на шесть лет колонии общего режима приговорили обвиняемого в 14 эпизодах краж. 34-летний мужчина тайком проникал в помещения и выносил вещи.

Во время следствия было установлено, что грабитель тайком заходил в строящиеся дома, гаражи и другие хозяйственные помещения и вытаскивал оттуда дорогие строительные материалы, автомобильные запчасти и другое имущество. Всего мужчина ограбил 14 помещений на сумму около 600 тысяч рублей. Все награбленное обвиняемый продал, а деньги потратил по своему усмотрению.

Нанесенный ущерб подсудимый не возместил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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