14 краж на 600 тысяч рублей: в Якутске задержан серийный грабитель

В Якутии на шесть лет колонии общего режима приговорили обвиняемого в 14 эпизодах краж. 34-летний мужчина тайком проникал в помещения и выносил вещи.

Во время следствия было установлено, что грабитель тайком заходил в строящиеся дома, гаражи и другие хозяйственные помещения и вытаскивал оттуда дорогие строительные материалы, автомобильные запчасти и другое имущество. Всего мужчина ограбил 14 помещений на сумму около 600 тысяч рублей. Все награбленное обвиняемый продал, а деньги потратил по своему усмотрению.

Нанесенный ущерб подсудимый не возместил.