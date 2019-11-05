Верховный суд Якутии прекратил производство по делу в отношении бывшего начальника рудника «Мир»

4 ноября Верховный суд Якутии рассмотрел материалы по апелляционной жалобе адвоката в интересах обвиняемого — бывшего начальника рудника «Мир» Мирнинского ГОК «АЛРОСА» Алексея Бурксера на постановление Якутского городского суда республики от 7 октября 2019 года, которым в отношении обвиняемого продлен срок содержания под стражей.

Изучив материалы дела, выслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции постановил отменить постановление суда 1 инстанции и прекратить производство по делу в связи со смертью обвиняемого.

Напомним, 8 октября в следственном изоляторе Якутска покончил с собой бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Бурксер. Накануне трагедии его и и.о главного инженера Александра Манна арестовали по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми человек и причинение крупного ущерба.

Трагедия на руднике произошла в 2017 году. В июле 2017 года в подземном руднике „Мир“ появились первые признаки прорыва воды. Несмотря на это, начальник и исполняющий обязанности главного инженера рудника продолжили работу и не приняли мер к выводу работников из опасной зоны. Это решение привело к страшной трагедии: 4 августа 2017 года произошла авария - в рудник прорвалось около 200 тысяч кубометров воды. В этот момент в шахте работали 151 человек. После аварии была развернута спасательная операция и организован оперативный штаб, но судьба восьми горняков осталась неизвестной. Их поиски официально прекратили 26 августа 2017 года.

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