2019-11-01T07:32:04+03:00
Происшествия

В Якутске служебная овчарка Арес снова помогла найти грабителя

На счету у кинолога и собаки уже десятки раскрытых преступлений
Ольга Донская
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Арес сразу взял след и вывел сначала на мусорный бак, с сумкой вора, а потом и к одной из украденных вещей.Арес сразу взял след и вывел сначала на мусорный бак, с сумкой вора, а потом и к одной из украденных вещей.
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Около трех часов ночи в микрорайоне «Елочка» в Якутске полицейский-кинолог с розыскной собакой Арес задержал подозреваемого в квартирной краже. Грабитель залез в квартиру через окно.

Пострадавшими оказались молодые супруги, которым нужно было срочно отлучиться из дома на встречу к родственникам, в ту ночь они вернулись домой после трех часов ночи. По приезду они обнаружили пропажу женской шубы, мужского пуховика, сотового телефона, планшета и сувенирного ножа. Материальный ущерб, нанесенный молодоженам, составил почти 65 000 рублей.

Полицейские установили, что грабитель залез в квартиру через окно, а вышел через дверь. На месте происшествия овчарка Арес взял след. По наводке собаки, сотрудники нашли в мусорном баке черную сумку, в которой вор утащил награбленное. Затем Арес привел кинолога на перекресток улиц Якова Потапова и Шевченко и сразу же обозначил двух прохожих. Подоспевшие оперативники установили, что на одном из них был надет похищенный из квартиры мужской пуховик. Мужчина пояснил, что надел пуховик знакомого. Полицейские отправились по указанному адресу, где и задержали подозреваемого в квартирной краже.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

На счету у Ареса и его напарника-кинолога уже десятки раскрытых преступлений начиная от серии нашумевших грабежей на Сайсарском озере, заканчивая квартирными и карманными кражами

ИСТОЧНИК KP.RU

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