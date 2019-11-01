2019-11-01T05:15:10+03:00
Общество

Минздрав Якутии опроверг сведения о сокращении врачей

Опубликованные цифры признаны технической ошибкой
Ольга Донская
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Информацию опровергли в правительстве республики и Минздраве.Информацию опровергли в правительстве республики и Минздраве.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство здравоохранения РФ пересчитало данные о количестве врачей в регионах - по их итогам получилось, что в 2018 году в Якутии врачей сократили на 17%. Оказалось, что неправильные цифры – это техническая ошибка.

- Данные о сокращении числа врачей в Якутии более чем на 17% в 2018 году не соответствуют действительности, в регионе за последние три года отмечается положительная динамика. По сравнению с 2017 годом численность увеличилась на 155 врачей. Также растёт показатель укомплектованности врачами. Если в 2017 году укомплектованность врачами штатных должностей составляла 75,1 процента, в 2018 году - 76,2 процента, то на 1 октября 2019 года укомплектованность врачами составила уже 76,7 процента, прокомментировал ситуацию первый заместитель министра здравоохранения Минздрава Якутии Егор Прокопьев.

По данным федерального регистра медицинских работников и Якутского республиканского медицинского информационно-аналитического центра на 1 октября 2019 года, в здравоохранении республики работают 4990 врачей, в том числе 2604 врача, непосредственно оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Администрация главы и правительства республики также опровергли данную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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