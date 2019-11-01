Риэлтор из Якутии получила срок 3,5 года за присвоение чужого миллиона

Якутский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу гражданки С. - хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения. Женщина украла деньги клиента, который вступил в долевое строительство.

Подсудимая работала в должности специалиста по продажам недвижимости, на условиях договора гражданско-правового характера, в котором указано, что она не имеет полномочий принимать деньги у клиентов. В апреле 2018 года пострадавший заключил договор участия в долевом строительстве и зашел в офис компании, чтобы передать первоначальный взнос – один миллион рублей.

Вместо того, чтобы положить эти деньги в кассу, осужденная их присвоила и потратила на личные нужды. На суде подсудимая С. полностью согласилась с предъявленным обвинением. Также стало известно, что женщина ранее уже была судима условно по аналогичной статье. Но суд смягчил наказание из-за положительных характеристик, наличия малолетнего ребенка и полного признания вины – растратчица отправится в колонию общего режима на 3,5 года после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.