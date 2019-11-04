2019-11-04T04:44:00+03:00
Общество

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил с Днем народного единства

Ил Дархан поблагодарил якутян за труд и инициативу
Ольга Донская
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Также Айсен Николаев отметил новые достижения жителей республики.Также Айсен Николаев отметил новые достижения жителей республики.
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Глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей республики с Днем народного единства. Ил Дархан поблагодарил якутян за труд и инициативу.

- В Год консолидации, объявленный в республике, все якутяне своим трудом и инициативой вносят свой вклад в процветание нашей Якутии, преодолевая проблемы, закладывая будущее развитие, – написано в поздравлении.

Айсен Николаев также поблагодарил якутян «за новые достижения, за умение жить в дружбе и согласии» и пожелал добра, мира и согласия в семье и в каждом доме.

- Наша республика всегда показывает пример, что благополучие и процветание возможно лишь в мирном обществе, в атмосфере взаимной поддержки и добрососедства. Мы едины в уважении к своей республике, где все мы живем, где будут жить наши дети и внуки – и это самая большая ценность, залог будущего родной Якутии, – заключил глава республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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