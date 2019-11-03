2019-11-03T13:38:36+03:00
Происшествия

В якутском селе Верхний Бестях сгорели 14 автомобилей в гараже УФСИН

Гараж колонии горел по всей площади в 450 кв.м
Ольга Донская
Поделиться:
Не уточняется кому принадлежали сгоревшие автомобили.Не уточняется кому принадлежали сгоревшие автомобили.
Изменить размер текста:

Крупный пожар произошел в ведомственном гараже управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) в селе Верхний Бестях в Якутии. В огне сгорели 14 автомобилей.

Пожар загорелся утром, огонь начал бушевать в отдельно стоящем арочном гараже за территорией исправительной колонии №3. К моменту прибытия первого пожарного подразделения гараж горел по всей площади — 450 кв. метров. Внутри находились 14 автомобилей, которые все полностью сгорели. При этом не уточняется принадлежали ли все авто ведомству.

-

-

По оперативным данным, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Всего к тушению привлекались более 20 человек, 9 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Олекминске открылся новый исторический парк
Почти 25 тысяч якутян будут трудится в промышленных предприятиях
Синоптики прогнозируют сильный ветер и метели сразу в нескольких районах Якутии
Якутию на Всероссийском фестивале дворового футбола представят дети из Мегино-Кангаласского района
В 203 микрорайоне Якутска появится новый детский сад
Из Монголии вернулась якутская сборная по дзюдо
Погода в Якутске на 2 ноября
Касса Энергосбыта на улице Каландаришвили в Якутске не будет работать до 6 ноября
В Якутске за прошедшую неделю участниками ДТП стали дети
В Якутске мужчина угрожал своей матери топором, а потом подрался с полицейским
Занятия спортом еще ближе: на сайте СК «Модун» открылась онлайн-запись
В социальных сетях распространилась информация о том, что новый мост через реку Марха неисправен
В Чурапчинском районе за судимость уволили воспитателя
После столкновения двух авто в Якутске, водитель, выехавший на встречку, отказался от проверки на алкоголь
В Ленском районе произошел разлив нефти, но из-за ледостава комитет эконадзора не может добраться до места происшествия
Когда кухня – бойня: в Якутии за сутки зафиксировано три случая поножовщины
Капитальный ремонт в 169 домах Якутии закончится до нового года
В Олекминске произошла утечка сточных вод
Сотрудница якутской кредитно-финансовой организации похитила у должников земельный участок стоимостью более 5 млн рублей
В Якутске водитель сбил женщину, переходящую дорогу в неположенном месте
8 лет за «закладку»: в Якутске пойман распространитель наркотиков
В Якутии «дорожные» деньги потратят на зарплату работникам детсадов