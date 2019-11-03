В якутском селе Верхний Бестях сгорели 14 автомобилей в гараже УФСИН

Крупный пожар произошел в ведомственном гараже управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) в селе Верхний Бестях в Якутии. В огне сгорели 14 автомобилей.

Пожар загорелся утром, огонь начал бушевать в отдельно стоящем арочном гараже за территорией исправительной колонии №3. К моменту прибытия первого пожарного подразделения гараж горел по всей площади — 450 кв. метров. Внутри находились 14 автомобилей, которые все полностью сгорели. При этом не уточняется принадлежали ли все авто ведомству.

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По оперативным данным, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Всего к тушению привлекались более 20 человек, 9 единиц техники.