2019-10-31T11:35:57+03:00
Происшествия

Счастливая случайность: в Якутии спасли четверых потерявшихся в тайге людей, заметив их с вертолета

Почувствовав неладное завершивший полет экипаж Ми-8 вернулся обратно[видео]
Ольга Донская
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Потерявшиеся оказались строителями - трое мужчин и одна женщина.Потерявшиеся оказались строителями - трое мужчин и одна женщина.
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Счастливым стал обычный полет вертолета Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии». Экипаж совершенно случайно заметил потерявшихся в тайге людей.

Пилот-инструктор, командир судна и бортмеханик выполняли дотационный рейс по перевозке пассажиров из Среднеколымска в село Березовка. Пролетев почти 80 километров, пилот заметил группу людей на окраине леса.

- Для нас показалось странным, что рядом не было техники, - рассказывает Семёнов. – Обычно в такую даль ни охотники, ни путники без снегоходов или вездеходов не добираются.

Вертолёт продолжил рейс до Березовки. Высадив пассажиров, экипаж решил вернуться тем же маршрутом, где заметил группу людей. К тому времени заплутавшие разожгли большой костер, что означает сигнал бедствия.

Связавшись с руководством авиакомпании и обсудив свои действия, вертолет сел неподалеку от людей. На борт взошли трое мужчин и женщина, вся компания работает строителями в селе Березовка. По рассказам потерявшихся, они накануне выехали из села на двух снегоходах, но уже через 50 километров у них сломался один транспорт, а вскоре и второй. Средств для связи у строителей не было, поэтому чтобы не замерзнуть им пришлось пешком добираться до спасительных охотничьих избушек. Услышав шум вертолета выбежали на открытое пространство и стали махать руками, чтобы их заметили.

По данным Гидрометцентра, в эти дни температура воздуха в Среднеколымске составила -15 градусов.

В Якутии спасли потерявшихся людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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