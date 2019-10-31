Денег нет, но вы держитесь: в Якутии предприятие задолжало зарплату 120 работникам

ОАО "Янгеология" - специализированное геологоразведочное предприятие, которое было создано в 1941 году. За все годы работы предприятие открыло и разведало более 350 промышленных месторождений олова, золота, сурьмы, ртути, серебра и других металлов, общая оценочная стоимость которых составляет около ста миллиардов долларов США.

Несмотря на это, выяснилось, что предприятие не выплачивало заработную плату 120 работникам, сумма долга перевалила за 30 миллионов рублей. Прокуратура республики взялась за это дело и приняла комплекс мер - направила заявления в суд о взыскании задолженности по заработной плате, в адрес директора общества внесла представление об устранении нарушений закона, а также в отношении него и юридического лица возбуждены административные производства по статье невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, виновные лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафов. Справедливость восторжествовала – долг перед работниками полностью погашен.