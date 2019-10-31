Глава Якутска Сардана Авксентьева поручилась за обвиняемого в получении взятки бывшего заммэра города, но это не помогло

Глава Якутска Сардана Авксентьева поручилась за своего бывшего коллегу, экс заммэра Василия Гоголева, которого обвиняют в получении взятки. По версии следствия Гоголеву передали имущественные права на недвижимость площадью 1491 кв.м на сумму 114 миллионов рублей.

- Сегодня я внесу в Якутский городской суд поручительство о переводе под домашний арест Василия Васильевича Гоголева. Многие отговаривали меня от этого поступка, учитывая тяжесть обвинения, предъявленного Василию Гоголеву, говорили о неких моих репутационных потерях. Но ко мне обратилась мама Василия Васильевича, мы с ней познакомились в связи с этими событиями. Она рассказала мне о своей семье, о своем сыне. Отец семьи после инфаркта, маленькая дочь Василия Васильевича страдает без отца. От семьи многие отвернулись и им не на кого больше рассчитывать. Я поняла ее как мать и не смогла ей отказать. И несмотря на то, что кто-то меня осудит я приняла решение действовать так, как подсказывает мне сердце. Вполне вероятно, мое поручительство будет отклонено, но я должна это сделать, - написала Авксентьева в своем Instagram.

Сардана Авскентьева в зале суда. Фото: News.ykt

По словам чудо-мэра, обвиняемый не представляет общественной опасности и не будет нарушать домашний арест или как-то влиять на свидетелей. Также она сравнила Василия и Георгия Карамзина (обвиняется в посредничестве при получении взятки) с репрессированными, которые впоследствии были оправданы.

- Я не хочу проводить прямые параллели между уголовными делами прошлого века, когда по надуманным обвинениям, наветам были репрессированы, посажены в тюрьмы, казнены, но в последствии реабилитированы сотни тысяч наших сограждан, достойных людей своего времени – и уголовным делом, возбужденным в отношении Гоголева и Карамзина. Однако, по странному стечению обстоятельств, сегодня в России День памяти жертв политических репрессий, - заключила Сардана Авксентьева.

По информации News.ykt суд оставил без удовлетворения ходатайство о переводе на домашний арест, Василий Гоголев снова отправиться в следственный изолятор до февраля 2020 года.