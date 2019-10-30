2019-10-30T09:07:15+03:00
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«Ночь искусств – 2019» в Якутске: когда искусство объединяет

Акция пройдет в Национальном художественном музее республики
Нинель ГУСЕВА
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Все желающие смогут присоединиться к коллективной инсталляции «U».Все желающие смогут присоединиться к коллективной инсталляции «U».
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3 ноября 2019 года с 19.00 до 23.00 в Национальном художественном музее республики в шестой раз пройдет ежегодное культурное мероприятие «Ночь искусств – 2019». Девиз вечера - «Искусство объединяет».

В этот вечер посетителей ждут тематические экскурсии по постоянной экспозиции музея, представляющей русское и отечественное искусство XVIII-XXI веков, искусство Якутии XX века и творчество художников новой плеяды, лекции «Образ шамана в изобразительном искусстве Якутии», «Бестии и существа нижнего и среднего миров» и «Картины рассказывают».

В концертном блоке «Ночь искусств-2019» выступят известные исполнители и музыкальные коллективы.

В концертном блоке «Ночь искусств-2019» выступят известные исполнители и музыкальные коллективы.

Состоится творческая встреча с художником-живописцем, народным художником Якутии Гавриилом Петровым. Актеры Театра Олонхо представят отрывок из спектакля «Воительница Джырыбына». Молодой сказитель Анастасия Алексеева исполнит отрывки из олонхо собственного сочинения. Кроме того, в «Ночь искусств-2019» пройдет танцевальный перформанс «Барокко» – премьера проекта «Искусство движения». Перед зрителями предстанут живые скульптуры от проекта «Театр-дети» в рамках Года театра в РФ.

В концертном блоке «Ночь искусств-2019» выступят струнный ансамбль Высшей школы музыки РС(Я) им. В.А. Босикова (руководитель Ольга Кошелева), первый студенческий струнный оркестр Северо-Восточного Федерального Университета им. М.К. Аммосова (руководитель Андрей Дедюкин), солистка Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона Зинаида Колодезникова и многие другие.

Для любителей кино в Актовом зале музея состоится просмотр якутского фильма «К л к Хомус» («Призрачный хомус») и последующее обсуждение творческого процесса с представителями съемочной команды – художника-постановщика Саргыланы Скрябиной, режиссера Петра Стручкова и актеров.

Для детей будут организованы мастер-классы.

Для детей будут организованы мастер-классы.

На протяжении ночи каждый посетитель сможет создать нечто свое. Для самых маленьких гостей пройдут мастер-класс по лепке анималистики и концерт «Моцертино», для взрослых – увлекательный мастер-класс по графике от молодого художника Марии Мищенко. Все желающие смогут присоединиться к коллективной инсталляции «U» и созданию открыток для их отправления случайным получателям.

Мастерская художника «Арт Холл» проведет акцию «Connecting Zone» - совместное создание арт-произведения на холсте. На традиционном Арбате гости смогут запечатлеть себя, заказав портрет профессиональному художнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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