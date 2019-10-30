2019-10-30T07:33:01+03:00
Спорт

«Я не считаю любимое дело работой»: тренер по художественной гимнастике – об адекватности и пределе возможностей в самом субъективном виде спорта

Александра Бронских приехала в Якутию три года назад помогать маленьким девочкам достичь свою мечту
Ольга Донская
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Александра должна была остаться в Якутии на три месяца, но живет здесь уже три года.Александра должна была остаться в Якутии на три месяца, но живет здесь уже три года.Фото: Из личного архива героя публикации
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Художественная гимнастика - лицо женского спорта в нашей стране. На олимпийском пьедестале всегда есть россиянки. Редакция «КП в Якутии» побеседовала с тренером, кандидатом в мастера спорта Александрой Бронских, приехавшей из Курганской области помогать маленьким якутянкам идти к своей мечте.

- Я родилась в Кургане. Это маленький город с населением всего 300 тысяч человек. Обычно, когда меня спрашивают, откуда я, начинаю издалека и называю крупные уральские города, чтобы собеседник смог хотя бы немного сориентироваться, - улыбается Александра.

Тренерский стаж Саши почти 10 лет. Фото: Из личного архива героя публикации

Тренерский стаж Саши почти 10 лет.Фото: Из личного архива героя публикации

Саша впервые переступила порог спортивного зала в 6 лет. Изначально мама привела девочку в секцию акробатики, но на первом занятии малышка баловалась и активно привлекала к этому других детей. После этого мама решила перевести ее на гимнастику.

- Я хорошо помню свои первые впечатления от зала. Спортивная секция располагалась в трехэтажном дворце спорта «Спартак», и малыши тогда занимались на последнем этаже. Там была длинная-длинная лестница, на которой я прыгала по ступенькам, пытаясь перескочить через две, а то и три штуки за раз. Это и стало моим первым воспоминанием. Еще помню плакаты с гимнастками на стенах, газеты и журналы, которые я читала после тренировок, - рассказывает Саша.

Первые соревнования оказались нерезультативными – маленькая Саша заняла предпоследнее место и расплакалась прямо на ковре во время награждения победителей. Тогда к ней подошла первый тренер Анна Николаевна и подарила маленькую обезьянку – за волю к победе. Эта резиновая игрушка до сих пор бережно хранится в семье Бронских.

Та самая воля к победе и привела юную гимнастку к победам, званию кандидата в мастера спорта и судьи первой категории по художественной гимнастике. В 18 лет Саша стала Александрой Андреевной и начала тренировать детей. По собственному признанию девушки, это всегда было для нее в приоритете.

В работе с детьми важна адекватность тренера. Фото: Из личного архива героя публикации

В работе с детьми важна адекватность тренера.Фото: Из личного архива героя публикации

Первая группа тренера Бронских состояла из тридцати детей. Некоторые из них все еще в спорте и даже входят в сборную Курганской области. Поработав в родном городе, Саша попробовала свои силы в Санкт-Петербурге, в одной из сильнейших школ страны. Из Питера ее пригласили в морозный Якутск – подготовить девочек к республиканскому турниру.

- Думала, поработаю тут 3 месяца и вернусь обратно, но вот уже три года прошло, - улыбается Саша, - Отлично помню свои первые ощущения от Якутии. Прилетела я в феврале, и первым удивлением стал долгий перелет, а вторым – мороз до костей! Но мне нравится Якутск, здесь очень открытые и весёлые люди. Я ни разу не столкнулась с негативом, наоборот – все стараются помочь, что-то посоветовать, показать что-то интересное. Мне очень повезло, что в Якутске я нашла поддержку и новых друзей.

Александра не называет свою любимое дело работой. Для нее нет ничего лучше, чем видеть результат своего труда.

- Самое приятное для меня – это счастливые глаза ребёнка, когда у него получается сложный элемент, или когда он бежит ко мне после соревнований с медалью на шее. Тогда я понимаю, что всё не зря, ведь работа с детьми даёт невероятные эмоции. Это постоянный энерго-обмен. Тренер проводит с ребёнком очень много времени, и порой дети рассказывают мне больше, чем родителям, делятся своими проблемами, переживаниями. Очень важно подобрать ключик к каждому ребёнку, потому что я так или иначе участвую в его воспитании. И это очень ответственно, - говорит Александра.

Гимнастика – самый субъективный вид спорта. И юные спортсменки знают, что надо выступать так, чтобы даже самый строгий судья не нашёл к чему придраться. Виртуозного владения пятью предметами – булавами, обручем, скакалкой, мячом и лентой – мало. Повлиять на оценку может буквально все: от цвета и дизайна купальника и отсутствия улыбки до амплитуды прыжка и положения рук.

- Это сложная работа, поэтому я всегда говорю детям, что за вашими успехами стоит труд большого количества людей. Это и тренер, и хореограф, и родители. Нужно, чтобы ребёнок это понимал. Как и то, что без поражений не бывает побед. Очень важен контакт с тренером, умение слушать и слышать. Не стоит пропускать тренировки, ведь пока ты отсутствуешь, кто-то тренируется, и от этого тоже зависит результат. А еще нужно уметь видеть недочёты и признавать свои ошибки. Причем как тренеру, так и спортсмену, - уверена Александра.

Самыми важными качествами тренера девушка считает адекватность, любовь к детям и своему делу. Тренер – взрослый человек и должен понимать, что нельзя требовать от ребёнка невозможного, давить на него морально и физически. Важно четко осознавать предел возможностей: к сожалению, не каждая девочка станет великой спортсменкой, но у каждой должны остаться хорошие воспоминания об этом периоде ее жизни.

Сейчас Александра тренирует детей вместе с самой знаменитой гимнасткой Якутии – Виолеттой Никифоровой (Ивановой). В планах – подготовка к республиканским и внутриклубным соревнованиям.

- Для меня важно, в каком коллективе я работаю. Сейчас делю ковер с самым сильным тренерским составом в республике. И мы готовы покорять новые вершины, - улыбается Саша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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