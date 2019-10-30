«Айсблог» занял третье место среди лучших практик регионального управления

Экспертный институт социальных исследований провел мониторинг лучших практик регионального управления и составил топ-5 лучших. В тройку попал YouTube канал «Айсблог» главы Якутии Айсена Николаева.

Все пять проектов считаются наиболее интересными и эффективными, среди проектов, запускаемые главами субъектов страны. Главными требованиями к проектам - это региональное развитие и повышение качества жизни, повышение открытости власти, организации обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами, развитие человеческого капитала, решение проблем социально-экономической сферы.

Эксперты оценивали лучших по таким критериям, как — охват, результат для граждан, уровень вовлеченности граждан, эффективность затрат, инновативность, неординарность, технологичность решения, тиражируемость практики.

Первое место занял глава Воронежской области с проектом новых мер поддержки семей при рождении ребенка.