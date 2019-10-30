2019-10-30T06:36:27+03:00
Общество

«Айсблог» занял третье место среди лучших практик регионального управления

Топ-5 подготовил Экспертный институт социальных исследований
Ольга Донская
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Одним из критериев отбора лучших - это охват и результат для граждан.Одним из критериев отбора лучших - это охват и результат для граждан.
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Экспертный институт социальных исследований провел мониторинг лучших практик регионального управления и составил топ-5 лучших. В тройку попал YouTube канал «Айсблог» главы Якутии Айсена Николаева.

Все пять проектов считаются наиболее интересными и эффективными, среди проектов, запускаемые главами субъектов страны. Главными требованиями к проектам - это региональное развитие и повышение качества жизни, повышение открытости власти, организации обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами, развитие человеческого капитала, решение проблем социально-экономической сферы.

Эксперты оценивали лучших по таким критериям, как — охват, результат для граждан, уровень вовлеченности граждан, эффективность затрат, инновативность, неординарность, технологичность решения, тиражируемость практики.

Первое место занял глава Воронежской области с проектом новых мер поддержки семей при рождении ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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