Страховая компания «Сахамедстрах» не прекратит свою работу

Отзыв лицензии у страховой компании «Стерх» не повлияет на работу его дочерней компании – «Сахамедстрах», которая сейчас обслуживает 85% населения Якутии. Об этом заявила пресс-служба предприятия.

По данным правительства республики (основного акционера «Стерха») в страховой компании введена временная администрация, по словам зампреда Алексея Стручкова «Стерх» владеет 100% акций компании «Сахамедстрах».

- Компания продолжает и будет продолжать свою деятельность в сфере медицинского страхования в Якутии. Компания „Сахамедстрах“ финансово устойчива и соответствует требованиям Центробанка России к размеру уставного капитала, структуре активов и сформированных страховых резервов. Ситуация с акционером нашей компании АО „СК „Стерх“ ни в коем образе не влияет на нашу текущую деятельность, — сообщили представители «Сахамедстрах».

В 2019 году в медицинской страховой компании проводились неоднократные проверки, которые не выявили никаких нарушений в работе.

Напомним, 27 октября Банк России отозвал лицензию у страховой компании «Стерх», у которой 35 филиалов по республике и несколько филиалов на территории страны. Причиной отзыва стало нарушение порядка инвестирования средств страховых резервов.