«Ходить будет»: в Якутии рысенок сбежал из питомника и попал в капкан

Вчера на личной страничке в Фейсбук президент охотничьего клуба «Кыымаан» Александр Тастыгин опубликовал радостное сообщение. Он вызволил из капкана рысенка, который сбежал из питомника еще весной.

Детеныш рыси был найден в Хангаласском районе, куда хозяин клуба незамедлительно выехал. Рысенок получил серьезную травму, но ходить будет.

Травмированный малыш и его собрат были доставлены в питомник этой весной – их привезли охотники, потому что они осиротели. Кроме рысей в «Кыымаан» содержатся медведи, утки, гуси, зайцы и охотничьи собаки.