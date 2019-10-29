2019-10-29T09:06:09+03:00
Дом. Семья

«Ходить будет»: в Якутии рысенок сбежал из питомника и попал в капкан

Малыша нашел президент охотничьего клубы «Кыымаан»
Ольга Донская
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Этот рысенок и его собрат - сироты.Этот рысенок и его собрат - сироты.Фото: Социальные сети
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Вчера на личной страничке в Фейсбук президент охотничьего клуба «Кыымаан» Александр Тастыгин опубликовал радостное сообщение. Он вызволил из капкана рысенка, который сбежал из питомника еще весной.

Детеныш рыси был найден в Хангаласском районе, куда хозяин клуба незамедлительно выехал. Рысенок получил серьезную травму, но ходить будет.

Травмированный малыш и его собрат были доставлены в питомник этой весной – их привезли охотники, потому что они осиротели. Кроме рысей в «Кыымаан» содержатся медведи, утки, гуси, зайцы и охотничьи собаки.

Травма серьезная, но передвигаться животное будет. Фото: Социальные сети

Травма серьезная, но передвигаться животное будет.Фото: Социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU

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