Власти Якутска помогут многодетной матери, которая вместе с детьми добывала еду в мусорных баках

28 октября в интернете был распространен видеоролик с семьей, копающейся в мусорных баках в Якутске. На видео мама и четверо ее детей собирают объедки.

Действие сняли очевидцы, жители Гагаринского округа. Старший из детей даже зале внутрь мусорного бака, чуть поодаль в коляске сидела маленькая девочка, а рядом с земли подбирают объедки два средних ребенка – судя по виду, мальчик и девочка.

Видео облетело интернет и всколыхнуло виртуально пространство. На это отреагировала глава Якутска Сардана Авскентьева, которая уже дала поручение управлению округа разобраться в ситуации. По месту проживания семьи направлена комиссия с участием инспекторов ПДН. Также, составлен акт о жилищных условиях и социальном статусе семьи.

Сама мать сказала, что они с детьми собирали пищевые отходы для кормления собаки.

В данное время ситуация держится под контролем, семья находится в трудной жизненной ситуации, женщине помогут оформить все полагающиеся ей законом пособия.