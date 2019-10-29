2019-10-29T04:34:55+03:00
Общество

Власти Якутска помогут многодетной матери, которая вместе с детьми добывала еду в мусорных баках

Сама женщина сообщила, что они собирали отходы для собаки [видео]
Ольга Донская
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Семью посетит комиссия с инспекторами ПДН.Семью посетит комиссия с инспекторами ПДН.
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28 октября в интернете был распространен видеоролик с семьей, копающейся в мусорных баках в Якутске. На видео мама и четверо ее детей собирают объедки.

Действие сняли очевидцы, жители Гагаринского округа. Старший из детей даже зале внутрь мусорного бака, чуть поодаль в коляске сидела маленькая девочка, а рядом с земли подбирают объедки два средних ребенка – судя по виду, мальчик и девочка.

Видео облетело интернет и всколыхнуло виртуально пространство. На это отреагировала глава Якутска Сардана Авскентьева, которая уже дала поручение управлению округа разобраться в ситуации. По месту проживания семьи направлена комиссия с участием инспекторов ПДН. Также, составлен акт о жилищных условиях и социальном статусе семьи.

Сама мать сказала, что они с детьми собирали пищевые отходы для кормления собаки.

В данное время ситуация держится под контролем, семья находится в трудной жизненной ситуации, женщине помогут оформить все полагающиеся ей законом пособия.

Мать с детьми собирает еду в мусорных баках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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