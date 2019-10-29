2019-10-29T02:58:59+03:00
Происшествия

Без тепла в -10 градусов: в якутском селе Оленёк загорелась котельная

Пожар ликвидирован, уцелел один котел
Ольга Донская
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Котельную должны были запустить к полуночи.Котельную должны были запустить к полуночи.Фото: ЯСИА
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Вечером 28 октября загорелась котельная в селе Оленек Оленёкского района Якутии. Котельная отапливала 29 объектов – жилые дома и административное здание, на момент пожара температура воздуха составляла -10 градусов.

- До пожара на 20 минут уходил свет. Когда к 20 часам свет дали, оператор котельной АСАО начал запускать котёл. В это время произошёл хлопок, пламя от хлопка поднялось до потолка и началось возгорание. Пожарная охрана прибыла оперативно — примерно через 2 минуты. Пожарные начали тушить двумя пожарными машинами, — сообщил первый заместитель главы Оленёкского района Иван Саввинов.

Пожар начался в 20:00 часов, огнеборцы смогли локализовать огонь в 20:22 часа, в результате пожара пострадала кровля здания на площади 50 кв.м.

Котельная отапливала 29 объектов - 22 частных жилых дома, 4 шестиквартирных и два двухквартирных жилых дома и одно административное здание. По результатам стало понятно, что насосная группа не пострадала, в рабочем состоянии находится один котёл. Запустить котел должны были к полуночи.

Отметим, что здание находилось в аварийном состоянии, её должны были закрыть и к середине ноября запустить новую котельную «Молодёжная», которая уже введена в работу и передана в эксплуатацию в ГУП ЖКХ Якутии. Бригада подрядчика из 15 человек ночью проложила трассу трубопровода протяжённостью 150 м. к новой котельной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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