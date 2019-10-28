2019-10-28T11:56:37+03:00
Общество

Якутская страховая компания "Стерх" работала как финансовая пирамида

Об этом стало известно на брифинге посвященном отзыву лицензии
Ольга Донская
Поделиться:
Компания работала в редиме финансовой пирамиды два года.Компания работала в редиме финансовой пирамиды два года.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Сегодня Банк России опубликовал решение об отзыве лицензии у страховой компании «Стерх». Это решение было принято совместно с правительством Якутии, 28 октября прошел брифинг с зампредом правительства республики Алексеем Стручковым, где он ответил на вопросы журналистов.

- Это связано с тем, что у компании объем принятых на себя обязательств по страховым выплатам превысил собственные резервы. Необходимо было решать вопросы ее докапитализации, увеличения объема финансовых резервов, — сообщил Алексей Стручков.

По предварительным расчетам, объем средств для формирования резервов составлял почти 1,5 миллиарда рублей. Но правительство республики и СК «Югория», провели независимую экспертизу, итоги которой оказались неутешительны – сумма увеличилась до 4,1 миллиарда рублей.

Такая сумма появилась из-за заключения договоров в «токсичных» регионах, где страховое возмещение составляло более 100%, чем воспользовались мошенники. Вторая причина неправильные решения руководства компании и искажение отчётности.

- В итоге получилось так, что последние два года компания работала как финансовая пирамида. Продолжалось это до мая текущего года, пока Российский союз автостраховщиков не принял решение о прекращении отгрузки договоров ОСАГО, что подкосило «Стерх, — сказал Алексей Стручков.

Также зампред сообщил, что якутяне могут обратиться для перезаключения новых договоров страхования в региональное отделение компании «Югория», которая в скором времени, возможно, примет на себя часть страховых обязательств СК «Стерх».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Министр здравоохранения Вероника Скворцова: У нас часто собирают деньги на лечение, когда помощь можно получить бесплатно
На что могут рассчитывать пациенты и врачи, рассказала глава Минздрава в интервью Тине Канделаки в прямом эфире на Радио «Комсомольская правда»
Родительский чат - находка для шпиона: о чем самарцам запретили общаться с учителями в иностранных мессенджерах
Самарские чиновники запретили учителям пользоваться иностранными мессенджерами. Правда, утверждают, что запрет касается только служебной информации, но четкую границу провести затрудняются
Инвалиды по зрению из Подмосковья впервые приняли участие во Всероссийском географическом диктанте
Совместную акцию для незрячих провели Российское географическое общество, «Комсомольская правда" и региональное отделение Фонда социального страхования по Московской области
Новости 24
Якутские браконьеры добыли косулю на один миллион рублей
Открылась выставка якутской художницы Миры Аргуновой
Погода в Якутске на 29 октября
За два дня выставки-ярмарки в Якутске продали 37,5 тонн рыбы
Четыре парома курсируют по направлению Якутск – Нижний Бестях
Стал известен лучший автобусный маршрут Якутска
В Якутске мужчина украл рюкзак у школьника, но больше ему приглянулся мешок для сменной обуви
В Якутске автомобиль сбил пьяного пешехода
В Якутии проверят факт загрязнения реки Вилюй
В пригороде Якутска открыли новый Дом культуры с библиотекой
Ограбление магазина закончилось гибелью охранника: в Якутии убийцу осудили на 12 лет
В Алданском районе участковый изъял самодельный пистолет и другие виды оружия
Якутский университет планирует увеличить число студентов из Африки
Юные хоккеисты Якутии победили на Дальневосточном турнире
В Якутске пропал молодой человек, страдающий потерей памяти
Якутский гарнизонный военный суд осудил военнослужащего за покушение на сбыт наркотиков
Шесть городских маршрутов в Якутске возвращаются на привычную схему движения
Прокуратура Нюрбинского района взыскала с осужденных средства, потраченные на лечение пострадавших от их деяний
В одном из сел Якутии появился лётный класс
В Якутске задержали «гангстэра» угрожавшим женщине-таксистке пневматическим пистолетом
53 пожарных потушили огонь в одном из жилых домов Якутска
Аэропорт «Якутск» ввел в эксплуатацию контейнерные автозаправочные станции
Беглецов из Вилюйского детского дома нашли в Якутске
В День матери Якутии родилось 15 детей, среди них тройня
В Якутии осудят мужчину за хранение килограмма конопли
В Чурапчинском районе женщине не выплатили пособие по беременности и родам
Пострадавший в ДТП в Якутске в реанимации: авто пострадавшего врезалось в автобус
Контрафакт: в Якутске задержан микроавтобус с тремя тысячами бутылок водки