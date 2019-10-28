Якутская страховая компания "Стерх" работала как финансовая пирамида

Сегодня Банк России опубликовал решение об отзыве лицензии у страховой компании «Стерх». Это решение было принято совместно с правительством Якутии, 28 октября прошел брифинг с зампредом правительства республики Алексеем Стручковым, где он ответил на вопросы журналистов.

- Это связано с тем, что у компании объем принятых на себя обязательств по страховым выплатам превысил собственные резервы. Необходимо было решать вопросы ее докапитализации, увеличения объема финансовых резервов, — сообщил Алексей Стручков.

По предварительным расчетам, объем средств для формирования резервов составлял почти 1,5 миллиарда рублей. Но правительство республики и СК «Югория», провели независимую экспертизу, итоги которой оказались неутешительны – сумма увеличилась до 4,1 миллиарда рублей.

Такая сумма появилась из-за заключения договоров в «токсичных» регионах, где страховое возмещение составляло более 100%, чем воспользовались мошенники. Вторая причина неправильные решения руководства компании и искажение отчётности.

- В итоге получилось так, что последние два года компания работала как финансовая пирамида. Продолжалось это до мая текущего года, пока Российский союз автостраховщиков не принял решение о прекращении отгрузки договоров ОСАГО, что подкосило «Стерх, — сказал Алексей Стручков.

Также зампред сообщил, что якутяне могут обратиться для перезаключения новых договоров страхования в региональное отделение компании «Югория», которая в скором времени, возможно, примет на себя часть страховых обязательств СК «Стерх».