2019-10-28T10:52:47+03:00
Здоровье

Якутские ученые начали работать с модифицированными раковыми клетками печени

Клетки будут использовать в разработке экстракорпоральной искусственной печени
Ольга Донская
Поделиться:
Проект разрабатывается при поддержке Фонда содействия инновациям.Проект разрабатывается при поддержке Фонда содействия инновациям.
Изменить размер текста:

Ученые Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова начали работать с иммортализованными клетками линии HepG2, то есть модифицированными раковыми клетками печени. По мнению специалистов лаборатории клеточных технологий и регенеративной медицины, их потенциал неимоверно высок.

Гепатоциты HepG2, хоть и являются раковыми, максимально похожи на клетки печени, а значит, прекрасно подходят для моделирования болезней печени в лаборатории и испытаний, например, лекарственных препаратов. Якутским ученым их предоставил научный консультант лаборатории, доктор биологических наук, профессор эпигенетики Института общей генетики имени Н.И. Вавилова Сергей Львович Киселев.

Клетки планируется использовать в рамках проекта, посвященного разработке экстракорпоральной искусственной печени с живыми культурами гепатоцитов. На модели клетки дадут понимание, как лучше использовать настоящие культуры гепатоцитов в биологическом контуре разрабатываемой системы.

Проект разрабатывается при поддержке Фонда содействия инновациям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ведущий невролог рассказал, почему инсульты настигают людей в расцвете сил
Накануне Всемирного дня борьбы с инсультом мы поговорили с экспертом о том, как на самом деле избежать сосудистой катастрофы, и о «золотых» правилах грамотного лечения и восстановления больных.
Главный кардиолог Минздрава: чистка сосудов это шарлатанство, а жить с «рабочим давлением» - все равно, что на пороховой бочке
Директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Сергей Бойцов рассказал о самых частых и опасных ошибках сердечников
Лечиться без денег: как на самом деле попасть на дорогие операции по квоте
Специалисты по защите прав пациентов уверяют: во многих случаях, когда отчаявшиеся родственники больных собирают средства на сложные операции, есть все шансы бесплатно получить медпомощь от государства [инструкция]
Как защитить свое сердце: три вопроса к кардиологу, ответы на которые стоит знать всем
На бесплатной горячей линии фонда ОРБИ пройдет День кардиолога. На вопросы всех желающих ответит завотделением кардиореанимации больницы №29 им. Баумана, доктор медицинских наук Алексей Дмитриевич Эрлих
Укладка, макияж, татуаж век, «уколы красоты», Хэллоуин: чем красота опасна для нашего зрения
Накладные ресницы, яркий макияж, длинные челки, прикрывающие глаза - все это давно стало совершенно привычным для многих женщин и девушек. Но все это может серьезно навредить глазам
Новости 24
Якутские браконьеры добыли косулю на один миллион рублей
Открылась выставка якутской художницы Миры Аргуновой
Погода в Якутске на 29 октября
За два дня выставки-ярмарки в Якутске продали 37,5 тонн рыбы
Четыре парома курсируют по направлению Якутск – Нижний Бестях
Стал известен лучший автобусный маршрут Якутска
В Якутске мужчина украл рюкзак у школьника, но больше ему приглянулся мешок для сменной обуви
В Якутске автомобиль сбил пьяного пешехода
В Якутии проверят факт загрязнения реки Вилюй
В пригороде Якутска открыли новый Дом культуры с библиотекой
Ограбление магазина закончилось гибелью охранника: в Якутии убийцу осудили на 12 лет
В Алданском районе участковый изъял самодельный пистолет и другие виды оружия
Якутский университет планирует увеличить число студентов из Африки
Юные хоккеисты Якутии победили на Дальневосточном турнире
В Якутске пропал молодой человек, страдающий потерей памяти
Якутский гарнизонный военный суд осудил военнослужащего за покушение на сбыт наркотиков
Шесть городских маршрутов в Якутске возвращаются на привычную схему движения
Прокуратура Нюрбинского района взыскала с осужденных средства, потраченные на лечение пострадавших от их деяний
В одном из сел Якутии появился лётный класс
В Якутске задержали «гангстэра» угрожавшим женщине-таксистке пневматическим пистолетом
53 пожарных потушили огонь в одном из жилых домов Якутска
Аэропорт «Якутск» ввел в эксплуатацию контейнерные автозаправочные станции
Беглецов из Вилюйского детского дома нашли в Якутске
В День матери Якутии родилось 15 детей, среди них тройня
В Якутии осудят мужчину за хранение килограмма конопли
В Чурапчинском районе женщине не выплатили пособие по беременности и родам
Пострадавший в ДТП в Якутске в реанимации: авто пострадавшего врезалось в автобус
Контрафакт: в Якутске задержан микроавтобус с тремя тысячами бутылок водки