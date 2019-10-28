Якутские ученые начали работать с модифицированными раковыми клетками печени

Ученые Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова начали работать с иммортализованными клетками линии HepG2, то есть модифицированными раковыми клетками печени. По мнению специалистов лаборатории клеточных технологий и регенеративной медицины, их потенциал неимоверно высок.

Гепатоциты HepG2, хоть и являются раковыми, максимально похожи на клетки печени, а значит, прекрасно подходят для моделирования болезней печени в лаборатории и испытаний, например, лекарственных препаратов. Якутским ученым их предоставил научный консультант лаборатории, доктор биологических наук, профессор эпигенетики Института общей генетики имени Н.И. Вавилова Сергей Львович Киселев.

Клетки планируется использовать в рамках проекта, посвященного разработке экстракорпоральной искусственной печени с живыми культурами гепатоцитов. На модели клетки дадут понимание, как лучше использовать настоящие культуры гепатоцитов в биологическом контуре разрабатываемой системы.

Проект разрабатывается при поддержке Фонда содействия инновациям.