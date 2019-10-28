Боевик по-якутски: 19-летние парни угоняли машины и грабили магазины чтобы покинуть республику

В Якутии задержаны два 19-летних парня, которых обвиняют в угонах и кражах. Оба задержанных находятся на условно-досрочном освобождении за имущественные преступления.

Молодые парни решили уехать в другой регион, но не просто так, а на краденных машинах, попутно грабя магазины. Криминальное путешествие молодчиков началось в Покровске в Хангаласском районе. Там они угнали первый автомобиль, на котором доехали до села Булгунняхтах, где из сельского магазина украли продукты, алкоголь и другие товары на сумму свыше 10 тысяч рублей. В том же селе подозреваемые угнали другую иномарку с территории частного дома. Чуть позже эту машину нашли на берегу реки Лена недалеко от села Едей. В этом населенном пункте злоумышленники угнали еще один автомобиль, который потом бросили в пути в аварийном состоянии.

Следующей остановкой злоумышленников стало село Синск, где они угнали микроавтобус и ограбили магазин на сумму больше 20-ти тысяч рублей. Микроавтобус был также брошен на полпути, так как у него закончилось горючее.

Полицейские настигли отвязных путешественников в селе Малыкан Олекминского района, где они планировали достать еще один автотранспорт, чтобы выехать через Ленский район за пределы республики.

На горе-путешественников возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Задержанных заключили под стражу.