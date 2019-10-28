2019-10-28T09:45:54+03:00
Происшествия

Боевик по-якутски: 19-летние парни угоняли машины и грабили магазины чтобы покинуть республику

Оба задержанных находятся на условно-досрочном освобождении за имущественные преступления
Ольга Донская
Поделиться:
Преступники угнали четыре авто и хотели завладеть еще одним.Преступники угнали четыре авто и хотели завладеть еще одним.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

В Якутии задержаны два 19-летних парня, которых обвиняют в угонах и кражах. Оба задержанных находятся на условно-досрочном освобождении за имущественные преступления.

Молодые парни решили уехать в другой регион, но не просто так, а на краденных машинах, попутно грабя магазины. Криминальное путешествие молодчиков началось в Покровске в Хангаласском районе. Там они угнали первый автомобиль, на котором доехали до села Булгунняхтах, где из сельского магазина украли продукты, алкоголь и другие товары на сумму свыше 10 тысяч рублей. В том же селе подозреваемые угнали другую иномарку с территории частного дома. Чуть позже эту машину нашли на берегу реки Лена недалеко от села Едей. В этом населенном пункте злоумышленники угнали еще один автомобиль, который потом бросили в пути в аварийном состоянии.

Следующей остановкой злоумышленников стало село Синск, где они угнали микроавтобус и ограбили магазин на сумму больше 20-ти тысяч рублей. Микроавтобус был также брошен на полпути, так как у него закончилось горючее.

Полицейские настигли отвязных путешественников в селе Малыкан Олекминского района, где они планировали достать еще один автотранспорт, чтобы выехать через Ленский район за пределы республики.

На горе-путешественников возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Задержанных заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Якутские браконьеры добыли косулю на один миллион рублей
Открылась выставка якутской художницы Миры Аргуновой
Погода в Якутске на 29 октября
За два дня выставки-ярмарки в Якутске продали 37,5 тонн рыбы
Четыре парома курсируют по направлению Якутск – Нижний Бестях
Стал известен лучший автобусный маршрут Якутска
В Якутске мужчина украл рюкзак у школьника, но больше ему приглянулся мешок для сменной обуви
В Якутске автомобиль сбил пьяного пешехода
В Якутии проверят факт загрязнения реки Вилюй
В пригороде Якутска открыли новый Дом культуры с библиотекой
Ограбление магазина закончилось гибелью охранника: в Якутии убийцу осудили на 12 лет
В Алданском районе участковый изъял самодельный пистолет и другие виды оружия
Якутский университет планирует увеличить число студентов из Африки
Юные хоккеисты Якутии победили на Дальневосточном турнире
В Якутске пропал молодой человек, страдающий потерей памяти
Якутский гарнизонный военный суд осудил военнослужащего за покушение на сбыт наркотиков
Шесть городских маршрутов в Якутске возвращаются на привычную схему движения
Прокуратура Нюрбинского района взыскала с осужденных средства, потраченные на лечение пострадавших от их деяний
В одном из сел Якутии появился лётный класс
В Якутске задержали «гангстэра» угрожавшим женщине-таксистке пневматическим пистолетом
53 пожарных потушили огонь в одном из жилых домов Якутска
Аэропорт «Якутск» ввел в эксплуатацию контейнерные автозаправочные станции
Беглецов из Вилюйского детского дома нашли в Якутске
В День матери Якутии родилось 15 детей, среди них тройня
В Якутии осудят мужчину за хранение килограмма конопли
В Чурапчинском районе женщине не выплатили пособие по беременности и родам
Пострадавший в ДТП в Якутске в реанимации: авто пострадавшего врезалось в автобус
Контрафакт: в Якутске задержан микроавтобус с тремя тысячами бутылок водки