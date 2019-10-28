Банк России отозвал лицензию у якутской страховой компании «Стерх»

Банк России опубликовал приказ от 27 октября 2019 года об отзыве лицензии у якутской страховой компании «Стерх». В работе организации выявлены многочисленные нарушения.

Акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственного капитала и неоднократно нарушало страховое законодательство.

Решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в интернете. В связи с отзывом лицензий компания обязана прекратить деятельность, выполнить обязательства, то есть произвести страховые выплаты и уведомить клиентов об отзыве и досрочном прекращении договоров.

У страховой компании «Стерх» насчитывалось 35 филиалов по всей Якутии и по одному отделению в Хабаровске, Владивостоке, Москве, Казани и Краснодаре.