2019-10-28T05:00:25+03:00
Общество

Банк России отозвал лицензию у якутской страховой компании «Стерх»

Акционерное общество неоднократно нарушало требования страхового законодательства
Ольга Донская
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Компания обязана уведомить всех клиентов и оплатить страховые случаи.Компания обязана уведомить всех клиентов и оплатить страховые случаи.
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Банк России опубликовал приказ от 27 октября 2019 года об отзыве лицензии у якутской страховой компании «Стерх». В работе организации выявлены многочисленные нарушения.

Акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственного капитала и неоднократно нарушало страховое законодательство.

Решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в интернете. В связи с отзывом лицензий компания обязана прекратить деятельность, выполнить обязательства, то есть произвести страховые выплаты и уведомить клиентов об отзыве и досрочном прекращении договоров.

У страховой компании «Стерх» насчитывалось 35 филиалов по всей Якутии и по одному отделению в Хабаровске, Владивостоке, Москве, Казани и Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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