Аэропорт «Якутск» представил новый логотип

У аэропорта «Якутск» новый логотип – орёл. Появление нового символа связано с присвоением предприятию имени Платона Ойунского.

С 27 октября аэропорт будет называться Международный аэропорт «Якутск» имени Платона Ойунского. Имя знаменитого республиканского писателя и ученого выбрали сами жители Якутии – за него проголосовал 51% опрошенных (30.810 человек). Для нового логотипа дизайнеры выбрали орла потому что эта птицы покоритель и покровитель неба. Для разработки логотипа и визуального концепта потребовалось изучение творчества Ойунского и якутской культуры в целом. По их словам, для народа саха орел – священное животное, а Ойунский в своих произведениях часто писал о небесном жителе - Орле, сам примерял этот образ в сновидениях.

Фасад здания аэровокзала украшен головой орла, а контур трехглавого орла на плоскостях напоминает самолет с турбинами.