Почти 9 с половиной тысяч страниц толкового словаря якутского языка опубликовали в Новосибирске

В Новосибирске издали большой толковый словарь якутского языка. Подготовка к выпуску шла с 1972 года.

Ученые из Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН Якутска составили 15 томов с 80-тью тысячами слов и фразеологизмов. Всего было напечатано 9 496 страниц.

- Наш словарь по своему замыслу и целям представляет собой новый тип толкового словаря в тюркских языках. В нашем случае это национальный словарь нормативно-регистрирующего типа. Это значит, что с учетом всего разнообразия существующей лексики и ее семантики авторы стремились как можно полнее охватить и представить богатство языка якутского народа, избегая жесткого принципа ограничения литературными нормами. Это относится к определению типа словаря как „регистрирующего“, — рассказал руководитель проекта Владимир Монастырев.

Авторы словаря.

Главной особенностью словаря это то, что он включает все лексическое богатство якутского языка с учетом его диалектных и фольклорных особенностей и является двуязычным. Толкование каждого слова дается на якутском и русском языках. Ученые рассчитывают, что словарь станет базой для научных исследований, в частности для сравнительно-исторических исследований лексико-семантической системы трех больших языковых семей: тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских.

Якутский язык относится к тюркской семье языков, в которой образует отдельную ветвь. Количество носителей языка, по данным переписи 2010 года, превышает 450 тыс. человек, проживающих в основном на территории Якутии.