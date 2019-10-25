Отелло и его подельник сядут в тюрьму: в Якутии вынесли приговор убийцам и похитителям

Родные братья Константин и Григорий З. выслушали приговор Верховного суда Якутии. Мужчин признали виновными в похищении и убийстве.

Трагедия случилась в декабре 2018 года. Подсудимые, заранее сняв госномера с автомобиля, подъехали к дому потерпевшего, чтобы похитить его и вывезти за пределы города для разбирательств. При этом старший из братьев Константин взял с собой топор и нож кустарного производства. Зайдя в подъезд, он выкрутил лампочки, дождался, когда потерпевший выйдет из квартиры, и увидев свою жертву не менее четырех раз ударил его обухом топора по голове. Далее насильно затолкал в автомобиль, за рулем которого находился младший брат. В салоне авто осужденный нанес мужчине не менее 35 ударов ножом в грудную клетку. Труп потерпевшего братья оставили в гараже. Затем, чтобы обеспечить себе алиби, старший из братьев поехал на детский утренник и за покупками в Нерюнгри. На следующий день убийцы вывезли труп и закопали его за пределами города.

На судебном заседании Константин З. сказал, что заранее готовился сразу убить потерпевшего, а не похитить. Мотивом для убийства стала ревность, так как потерпевший был бывшим мужем его сожительницы, неоднократно угрожал ему и поджег его гараж с автомашиной. Подсудимый подчеркнул, что в свои планы младшего брата не посвящал.

Суд назначил старшему брату Константину З. окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а младшему Григорию З. — пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.