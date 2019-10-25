В Якутии собственники аварийного жилья смогут получить денежную компенсацию

Владельцы аварийного жилья в Якутии могут получить денежные компенсации вместо квартир. Ранее программа переселения из аварийного жилья не предусматривала денежную компенсацию.

собственники могут выбрать один из способов обеспечения жилищных прав: либо получить возмещение путем предоставления взамен изымаемого другого жилого помещения, либо написать заявление на возмещение компенсации в денежном эквиваленте. В размер возмещения включается рыночная стоимость, куда приобщаются все расходы, которые понес собственник при изъятии и переезде.

В 2019 году в Якутске свое желание получить возмещение в виде денежной компенсации изъявили 49 собственников. Из них на сегодняшний день выплачены средства 30-ти собственникам жилых помещений на общую сумму более 75 млн рублей. Заявки по каждому этапу формируются по отдельности, то есть на данный момент сформированы заявки только по этапу 2019 года.