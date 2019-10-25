В Якутии собственники аварийного жилья смогут получить денежную компенсацию
Владельцы аварийного жилья в Якутии могут получить денежные компенсации вместо квартир. Ранее программа переселения из аварийного жилья не предусматривала денежную компенсацию.
собственники могут выбрать один из способов обеспечения жилищных прав: либо получить возмещение путем предоставления взамен изымаемого другого жилого помещения, либо написать заявление на возмещение компенсации в денежном эквиваленте. В размер возмещения включается рыночная стоимость, куда приобщаются все расходы, которые понес собственник при изъятии и переезде.
В 2019 году в Якутске свое желание получить возмещение в виде денежной компенсации изъявили 49 собственников. Из них на сегодняшний день выплачены средства 30-ти собственникам жилых помещений на общую сумму более 75 млн рублей. Заявки по каждому этапу формируются по отдельности, то есть на данный момент сформированы заявки только по этапу 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU