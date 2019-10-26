В Якутии нашли уникальный алмаз массой более 230 карат

В Якутии найден уникальный алмаз массой более 230 карат. Крупнейший экземпляр ювелирного качества был добыт на трубке.

Находка массой 232,4 карата имеет желтоватый оттенок, на поверхности камня октаэдрической формы размером 40х39х23 мм есть природные и техногенные сколы.

- Такие крупные кристаллы ювелирного качества — огромная редкость. Безусловно, они встречаются на месторождениях АЛРОСА, но в нашей истории их не было с 2016 года, когда было добыто два алмаза массой свыше 200 карат, — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

Трубка „Удачная“ в этом году уже второй раз делает нам такой подарок — ранее в январе там добыли крупный алмаз массой 191,46 карата.