2019-10-24T05:31:56+03:00
Происшествия

Ледовый плен по-якутски: в Абыйском районе республики спасли 15 человек из застрявших суден

Для спасательной операции был привлечен вертолет Ми-8 и три спасателя
Ольга Донская
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Экипажи запросили помощь с берега.Экипажи запросили помощь с берега.
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21 октября на 465-м км якутской реки Индигирка из-за мелководья и начавшейся шуги встали на вынужденный отстой суда ПАО «ЛОРП». Самим освободиться из ледового плена не удалось и экипаж судов запросил помощи в эвакуации.

22 октября из Среднеколымска в поселок Белая Гора Абыйского района вылетел вертолет Ми-8 с тремя спасателями Среднеколымского ПСО Республиканской Службы спасения на борту, за старшего был Алексей Тарасов.

По словам Алексея, суда были обнаружены в 138 км от поселка Белая Гора. Спасастелями было принято решение произвести посадку воздушного судна на подходящую площадку на берегу вблизи судов. В результате операции успешно эвакуировано все 15 членов экипажей всех спасенных доставили в поселок Белая Гора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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