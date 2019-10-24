Ледовый плен по-якутски: в Абыйском районе республики спасли 15 человек из застрявших суден

21 октября на 465-м км якутской реки Индигирка из-за мелководья и начавшейся шуги встали на вынужденный отстой суда ПАО «ЛОРП». Самим освободиться из ледового плена не удалось и экипаж судов запросил помощи в эвакуации.

22 октября из Среднеколымска в поселок Белая Гора Абыйского района вылетел вертолет Ми-8 с тремя спасателями Среднеколымского ПСО Республиканской Службы спасения на борту, за старшего был Алексей Тарасов.

По словам Алексея, суда были обнаружены в 138 км от поселка Белая Гора. Спасастелями было принято решение произвести посадку воздушного судна на подходящую площадку на берегу вблизи судов. В результате операции успешно эвакуировано все 15 членов экипажей всех спасенных доставили в поселок Белая Гора.