Авиакомпанию «Якутия» оштрафовали на 100 тысяч рублей за частые задержки рейсов

Почему в России за сказанную глупость в интернете дают семь лет тюрьмы, а за украденные 100 миллионов - условный срок

«Комсомолка» попыталась разобраться, по какой причине суды в России больше предпочитают казнить, чем миловать. И что с этим делать [обсуждение]