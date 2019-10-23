2019-10-23T04:02:56+03:00
Общество

Авиакомпанию «Якутия» оштрафовали на 100 тысяч рублей за частые задержки рейсов

Задержки вылетов были не по уважительным причинам
Ольга Донская
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Размер штрафа составил 100 тысяч рублей.Размер штрафа составил 100 тысяч рублей.Фото: ЯСИА
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Транспортная прокуратура Якутии сообщает, что авиакомпанию «Якутия» оштрафовали за частые задержки рейсов. Суд назначил административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

После проверки прокуратуры было установлено, что с июня по август 2019 года авиакомпанией были допущены многочисленные факты задержек авиарейсов по вине авиакомпании, не связанных с метеорологическими условиями и требованиями безопасности полетов и авиационной безопасности, а также требованиями государственных органов в соответствии с их компетенцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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