Верховный суд Якутии осудил братьев-хакеров, похитивших 21 миллион рублей

22 октября в Верховном суде Якутии в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело о хищении организованной группой лиц денежных средств из банкоматов АКБ «Алмазэргиэнбанк». Братья Булаховы (1984 и 1990 годов рождения) похитили 21 миллион рублей.

Суд установил, что в Якутск братья приехали в июле 2017 года из Одессы. Они арендовали у панамских, литовских и немецких компаний управляющие серверы с присвоенным им IP-адресом для размещения на них программных средств. Также, участники группы приобрели специальную компьютерную программу, позволяющую управлять диспенсерами банкоматов путем отправки команд на выдачу денежных купюр в любом доступном объеме.

Благодаря всему этому, они в течение трех дней снимали наличные в разных банкоматах АКБ «Алмазэргиэнбанк», общая сумма снятых средств составила более 21 миллиона рублей.

26 августа 2019 года приговором Якутского горсуда Булаховы были осуждены на 7 и 8 лет лишения свободы условно. Старшему брату был назначен штраф в 800 000 рублей, младшему — в 500 000 рублей. На судебном заседании осужденные вину признали частично. Представитель потерпевшего АКБ «Алмазэргиэнбанк» в суде 1-й инстанции заявил, что в настоящее время подсудимыми добровольно возмещен ущерб в размере 14 000 000 рублей, в связи с чем просит взыскать с Булаховых в счет возмещения материального ущерба 7 749 000 рублей.

Также, следствие установило, что братья действовали не одни и по чьему-то указанию - в их группировке состояли некто «Александр» и «Директор», личности которых еще не раскрыли. Несмотря на это, осужденные подали апелляционные жалобы в которых просили отменить приговор суда в части совершения преступления в составе организованной группы.

Изучив материалы дела, доводы жалоб и представления прокурора, выслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции отменил условное наказание и назначил осужденным реальное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Братья осуждены на 6,5 и 5,5 года.

Осужденные взяты под стражу в зале судебного заседания.