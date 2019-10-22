2019-10-22T08:28:55+03:00
Происшествия

Верховный суд Якутии осудил братьев-хакеров, похитивших 21 миллион рублей

Преступники действовали не одни, им указывали некто «Александр» и «Директор»
Ольга Донская
Поделиться:
Осужденные братья Булаховы. Фото: News.yktОсужденные братья Булаховы. Фото: News.ykt
Изменить размер текста:

22 октября в Верховном суде Якутии в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело о хищении организованной группой лиц денежных средств из банкоматов АКБ «Алмазэргиэнбанк». Братья Булаховы (1984 и 1990 годов рождения) похитили 21 миллион рублей.

Суд установил, что в Якутск братья приехали в июле 2017 года из Одессы. Они арендовали у панамских, литовских и немецких компаний управляющие серверы с присвоенным им IP-адресом для размещения на них программных средств. Также, участники группы приобрели специальную компьютерную программу, позволяющую управлять диспенсерами банкоматов путем отправки команд на выдачу денежных купюр в любом доступном объеме.

Благодаря всему этому, они в течение трех дней снимали наличные в разных банкоматах АКБ «Алмазэргиэнбанк», общая сумма снятых средств составила более 21 миллиона рублей.

26 августа 2019 года приговором Якутского горсуда Булаховы были осуждены на 7 и 8 лет лишения свободы условно. Старшему брату был назначен штраф в 800 000 рублей, младшему — в 500 000 рублей. На судебном заседании осужденные вину признали частично. Представитель потерпевшего АКБ «Алмазэргиэнбанк» в суде 1-й инстанции заявил, что в настоящее время подсудимыми добровольно возмещен ущерб в размере 14 000 000 рублей, в связи с чем просит взыскать с Булаховых в счет возмещения материального ущерба 7 749 000 рублей.

Также, следствие установило, что братья действовали не одни и по чьему-то указанию - в их группировке состояли некто «Александр» и «Директор», личности которых еще не раскрыли. Несмотря на это, осужденные подали апелляционные жалобы в которых просили отменить приговор суда в части совершения преступления в составе организованной группы.

Изучив материалы дела, доводы жалоб и представления прокурора, выслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции отменил условное наказание и назначил осужденным реальное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Братья осуждены на 6,5 и 5,5 года.

Осужденные взяты под стражу в зале судебного заседания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Летом он уже кричал на всю деревню, что нас всех поубивает»: соседи хостела, где произошло двойное убийства боятся выходить из своих домов
Сергей Сазонов, устроивший кровавую резню, работал в гостинице полгода и за это время не раз срывался на коллег и местных жителей
Новости 24
Погода в Якутске на 23 октября
В Якутске проведут хомусный диктант, в котором все желающие смогут проверить себя в области музыки и истории инструмента
Якутянин стал чемпионом международного турнира по джиу-джитсу в Сеуле
24 октября в Якутске пройдут пожарно-тактические учения
Россельхознадзор Якутии обнаружил в мясе и птице из Мирного кишечную палочку
В Оймяконском районе в дом престарелых провели цифровое телевидение
В одной из школ Мирного произошло задымление
В Алданском районе Якутии незаконно отказывали в замене водительских удостоверений
68-летний водитель врезался в столб в Якутске
Якутские инженеры создали маячки для поиска пропавших людей
Пьяный водитель без прав, выехал на встречку в Якутске и столкнулся с другим авто
В поселке Витим в Якутии выявили служебный подлог
В Покровске пройдет открытие арт-объекта «Трилобит»
В Оленекском районе отобрали ребенка у матери, избивавшей его
На паромной переправе Якутск-Нижний Бестях действуют летние тарифы