Криминальный купидон: в Якутске парень украл букет из 101 розы чтобы помирить своего друга с женой

В дежурную часть отдела полиции Якутска обратилась работник цветочного магазина. По ее словам, неизвестный мужчина похитил букет роз стоимостью 20 000 рублей.

Сотрудники полиции установили личность того, кому срочно понадобился шикарный букет. Им оказался 23-летний безработный парень. Молодой человек зашел в цветочный киоск под видом покупателя и попросил продавца составить ему букет из красных и белых роз в количестве 101 штуки, а потом букет из лилий. Затем, сделав вид, что ему нужно взять деньги из машины, злоумышленник вышел из помещения с готовым букетом роз. В этот момент ничего не подозревающая продавец занималась составлением второй композиции. Но ни через 5, ни через 10 минут молодой человек не вернулся. Тогда женщина поняла, что неизвестный украл дорогостоящий букет, и сразу же обратилась в правоохранительные органы.

В отделе полиции подозреваемый признался полицейским, что таким образом хотел помочь своему другу. Он пояснил, что похищенный букет отдал своему приятелю, чтобы тот в свою очередь подарил цветы своей жене.

На горе-купидона возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».