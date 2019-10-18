«Заасфальтированы 14 из 15 улиц»: глава Якутска отчиталась о ходе дорожных работ

Глава Якутска Сардана Авксентьева отчиталась о ходе дорожных работ в столице на выездном совещании у главы республики Айсена Николаева по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги».

На сегодня основные работы по асфальтированию улиц завершены на 98%, заасфальтировано дорожное полотно на 14 из 15 улиц. Остается уложить 420 метров верхнего слоя асфальта на ул. Ларионова.

Напомним, что всего в этом году в рамках БКАД построят и введут в эксплуатацию 25,8 км дорог – с учетом 6,3 км дорог 5 категории (твердое покрытие) в мкр. Северный.

За пять лет реализации проекта в Якутске будет построено 204,5 км дорог.

По условиям контрактов часть работ по благоустройству – обустройство тротуаров и укладка плитки, асфальтирование примыканий и выездов, монтаж бордюрного камня, монтаж опор уличного освещения – будут завершены в 2020 году.

В этом году городом впервые заключен муниципальный контракт на независимую экспертизу строящихся дорог с «ЯкутПНИИС». Они провели сотни заборов образцов асфальта, кернов и химический анализ битумов, будет также проанализировано качество работ по проверке ровности, толщины, прочности покрытия, уклона и их соответствия проектным данным.

В этом году впервые заключен муниципальный контракт на независимую экспертизу строящихся дорог с «ЯкутПНИИС».

Экспертный контроль позволил выявить недостатки на ул. Экспериментальная в Мархе (в итоге подрядчик полностью удалил и заменил покрытие из некачественной асфальтобетонной смеси), а также на ул. Красильникова (неровности покрытия будут устранены по гарантии в 2020 году).

На все виды дорожных работ установлены гарантийные сроки. По верхнему слою покрытия – 4-5 лет, по нижнему – 5 лет, основание дорожной одежды – 6 лет, земляное полотно – 8 лет. В течение этих сроков подрядчик будет устранять выявленные замечания и недостатки без дополнительной оплаты.

На все виды дорожных работ установлены гарантийные сроки.

- Требуется установить тотальный контроль за строительством дорог с привлечением властей, технического надзора и общественности. Сегодня нужно личное, персональное отношение к проводимым работам. Нацпроект БКАД – один из важнейших реализуемых в нашей стране, прямо влияющий на качество жизни людей, - подчеркнул глава Якутии.

Всего за пять лет реализации проекта, с 2019 по 2024 год, в Якутске будет построено 204,5 км дорог. Таким образом 85% дорог города будут приведены в нормативное состояние.