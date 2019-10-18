В Якутии создан Фонд по защите прав участников долевого строительства

11 октября постановлением правительства был создан республиканский Фонд по защите прав граждан — участников долевого строительства. Основная цель фонда — обеспечение защиты прав и законных интересов дольщиков в случае банкротства застройщиков.

Региональный фонд будет финансировать завершение строительства проблемных объектов. Сейчас идет работа по регистрации устава фонда и внесению изменений в Земельный кодекс Якутии в части предоставления возможности передачи региональному фонду имущественных прав и обязательств недобросовестных застройщиков. Это необходимо для того, чтобы фонд мог работать над завершением строительства многоквартирных домов и иных объектов, строительство которых осуществлялось с привлечением средств граждан.

Региональный фонд будет финансироваться за счет средств федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, из средств федерального бюджета, а также из средств республиканского бюджета в виде субсидий. Региональный фонд возглавила экс-руководитель управления Государственного строительного и жилищного надзора Якутии Наталья Чусовская.