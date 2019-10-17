2019-10-17T06:39:45+03:00
Звезды

На концерт Ольги Бузовой пришли 4 тысячи якутян

На выступлении певице подарили нашумевшую корону из серебра и бриллиантов
Ольга Донская
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Якутяне встретили певицы кумысом и короной. Фото: cosmo.ruЯкутяне встретили певицы кумысом и короной. Фото: cosmo.ru
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15 октября в Якутске отгремел сольный концерт певицы Ольги Бузовой. Все билеты на выступление были проданы.

В ЦСП «Триумф» оценить представление артистки пришли 4 тысячи человек.

Встреча Ольги Бузовой в аэропорту. Фото: Социальные сети

Встреча Ольги Бузовой в аэропорту.Фото: Социальные сети

- Я была с концертами во многих городах России, и не только. И во всех городах мои люди всегда очень тепло меня встречают, дарят цветы, подарки, тысячи слов благодарностей. Это безумно приятно.

Вчера у меня был концерт в Якутске, и он был особенный! Около 4000 тысяч моих людей пришли ко мне, чтобы услышать мою музыку, и это при населении города примерно 300 000 человек. Энергетика невероятная! Ни одно видео не передаст атмосферу вчерашнего шоу...На моих концертах надо быть. А ещё мне подарили корону, да, настоящую корону, с бриллиантами! Якутск, у меня нет слов! Спасибо большое! Навсегда Ваша Оля, - написала певица у себя в Инстаграм.

Также, Ольга опубликовала свои подсчеты.

- Кто был сегодня??? Население Якутска - 300 тысяч, у меня было 4 тысячи! Более 10 процентов населения города! Это п....ц ! Дальше - больше, - эмоционально подписала еще один свой пост артистка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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