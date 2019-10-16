2019-10-16T06:20:28+03:00
Происшествия

Штраф за избиение супруги и нападение на сотрудника полиции: в Якутии свои полномочия сложил буйный депутат

Инцидент произошел летом 2019 года
Ольга Донская
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Обвиняемый ударил полицейского лопатой.Обвиняемый ударил полицейского лопатой.Фото: ЯСИА
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22 июня во время национального праздника Ысыах в одном из сел Верхневилюйского района Якутии инспектор ДПС увидел, как пьяный мужчина избивает женщину. Оказалось, что мужчина - местный депутат, а жертва его сожительница.

Инспектор вступился за женщину и потребовал прекратить насилие, но подсудимый попытался спрятаться во дворе одного из частных домов, а когда сотрудник последовал за ним схватил лопату и несколько раз ударил полицейского. По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения сторон, суд приговорил буйного депутата к штрафу. Приговор вступил в законную силу.

Согласно закону, полномочия депутата прекращаются досрочно в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда. Прокуратура района направила в адрес председателя представительного органа местного самоуправления информацию, по результатам рассмотрения которой полномочия депутата прекращены досрочно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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