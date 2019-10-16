В Якутске задержан еще один закладчик спайса

В Якутске задержан 21-летний распространитель наркотиков. У «закладчика» изъяли 1 кг 700 грамм наркотического вещества, экспертиза показала, что белый порошок - спайс. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в квартире задержанного обнаружен и изъят рюкзак, в котором находились 2 свертка с кристаллообразным веществом светлого цвета, 3 свертка с порошкообразным веществом желтого цвета и сумка с остатками вещества светлого цвета. Общий вес изъятого составил около 1 кг 700 гр.

Один из изъятых свертков.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.