Верховный суд Якутии оштрафовал «Алроса» на 30 тысяч рублей за загрязнение двух рек

Верховный суд Якутии определил оставить решение Мирнинского районного суда, в отношении АК «Алроса» без изменения, а жалобу без удовлетворения. Компания признана виновной в нарушении правил охраны рек Ирелях и Малая Ботуобуя.

Суд назначил наказание алмазодобывающей компании – штраф в размере 30 тысяч рублей.

19 августа 2018 года на месторождении "Иреляхская россыпь"Мирниского ГОКа АК "АЛРОСА" произошел прорыв четырех дамб дражных котлованов из-за этого был выявлен перелив воды во многих местах. Одну из дамб прорвало в 390 метрах разветвления русла реки Ирелях. 20 августа были взяты пробы воды, которые показали увеличение количества взвешенных веществ в 728,6 раза, железа в 38,7 раза, меди в 27,6 раза, в устье реки Ирелях превышение над фоновыми концентрациями составило по содержанию взвешенных веществ в 689,5 раза, железа в 5,4 раза, меди в 2,7 раза, цинка в 6,1 раза.

Место прорыва.

Причиной прорыва дамбы рядом с речкой стало осуществление работ по разработке месторождений алмазов открытым и дражным способом с нарушением требований по охране водных ресурсов, мер безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений.