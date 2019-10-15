2019-10-15T11:08:55+03:00
Происшествия

Вертолет «Eurocopter» и троих людей, пропавших в Оймяконском районе, не ищут вот уже 18 дней

С самого начала поисковые работы осложнялись погодными условиями
Нинель ГУСЕВА
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На борту «Eurocopter ВК-117» находились пилот и двое рабочих.На борту «Eurocopter ВК-117» находились пилот и двое рабочих.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Вертолет «Eurocopter» и троих людей, пропавших в Оймяконском районе в середине сентября, не ищут вот уже 18 дней.

С самого начала поиски вертолета осложнялись плохими метеоусловиями. Сейчас в Оймяконье ясная погода, но до этого дни стояли снежные.

Как рассказал "КП в Якутии" главный специалист отдела ГО и ЧС Оймяконского района Алексея Кондакова, за время предыдущих поисков перепробовали все возможные маршруты, но безрезультатно. Сейчас, после таких снегопадов, найти вертолет и людей не представляется возможным. Однако официальное распоряжение о прекращении поисков от республиканского МЧС пока не поступало.

Последний раз Ми-8МТВ «Полярных авиалиний» вылетал на поиски пропавших 25 и 26 сентября. Экипаж с группой спасателей на борту отправился из аэропорта «Якутск» по заявке Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Они вели поиски в течение двух дней, однако никаких следов пропавших так и не было обнаружено.

Ранее Ми-8МТВ «Полярных авиалиний» также был задействован в поисково-спасательных работах в Оймяконье с 18 по 20 сентября. В первые дни после исчезновения поиски велись силами частных компаний.

Отсюда вылетело пропавшее воздушное судно.

Отсюда вылетело пропавшее воздушное судно.

Вертолет вылетел 13 сентября в 18:00 по местному времени из поселка Усть-Нера в сторону озера Аяма, что в 200 километрах к западу. 14 сентября воздушное судно должно было вернуться обратно в поселок, но внезапно экипаж перестал выходить на связь. Аварийный маяк на борту судна не сработал.

На борту «Eurocopter ВК-117» находились 53-летний рабочий и 56-летний водитель. Пилотировал вертолет сотрудник ООО «Нера-Антагачан», 58-летний Сергей Гундоров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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