В деле экс-директора аэропорта «Якутск» взят перерыв на несколько дней

15 октября 2019 в Верховном суде Якутии началось рассмотрение громкого уголовного дела по апелляционным жалобам бывшего директора аэропорта «Якутск» Николая Местникова. Сторона Местникова хочет оспорить приговор Якутского городского суда от 8 августа 2019 года.

Осужденный признан виновным в совершении пяти преступлений по статьям «Коммерческий подкуп», «Получение взятки в особо крупном размере». Николаю Местникову присудили 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 миллионов рублей.

Сегодня состоялось судебное следствие и прения сторон. Так, в судебном заседании объявлен перерыв до 18 октября 2019 года.

Напомним, следствие установило, что с сентября 2014 года по июнь 2018 года предприниматели, занимающиеся упаковкой багажа и уборкой здания аэропорта, переводили экс-директору на банковскую карту и передавали наличными деньги за возможность продлевать договоры аренды и сотрудничества с аэропортом «Якутск». Общая сумма полученных средств -составила 27 млн рублей. Спустя некоторое время после оглашения приговора на Местникова возбудили еще одно уголовное дело о получении взятки.