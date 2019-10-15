Коррупция? Коррупция!В Якутии сотрудник министерства подписал документ без проверки

В министерстве имущественных и земельных отношений Якутии выявлен факт злоупотребления должностными полномочиями. Один из сотрудников подписал сдачи-приемки выполненных работ.

По данным ведомства, в 2017 году министерство и Республиканский центр технического учета и технической инвентаризации заключили госконтракт на выполнение кадастровых работ на 577 земельных участках. Сумма контракта составила около 18,5 млн рублей, которые были выплачены подрядчику в полном объеме

- Вместе с тем, согласно материалам проверки прокуратуры, акт сдачи-приемки выполненных кадастровых работ уполномоченным должностным лицом министерства имущественных и земельных отношений республики подписан без проверки достоверности представленных результатов кадастровых работ, подрядчиком по государственному контракту не выполнены работы по 67 земельным участкам на общую сумму свыше 1,5 млн рублей, — сказали в министерстве.

Сейчас возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По уголовному делу проводятся следственные мероприятия, а ход его расследования находится на контроле прокуратуры.