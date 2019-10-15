Аватарка для Рианны: якутянка Алена Веддерберн подарила поп-звезде свою картину

Первая встреча Алены Веддерберн (в девичестве Лыткиной) с певицей Рианной произошла в 2013 году на концерте артистки в Амстердаме.

Алена – художница и тату-мастер. Внимание Рианны она привлекла портретами певицы, которыми была заполнена ее страничка в Инстаграм. Один из них даже стал аватаркой в официальном инстаграм-аккаунте звезды.

Тогда Рианна пригласила поклонницу на свой концерт, а в перерыве встретилась с ней лично. В первую встречу Алена подарила ей якутские национальные серебряные украшения.

Первая встреча Алены и Рианны. а певице якутские украшения.Фото: Социальные сети

Сейчас Алена живет в Америке, где живет с мужем-ямайцем Кемаром и сыном Джейденом и работает в тату-салоне. Несмотря на занятость, любовь к творчеству певицы не прошла и якутянка продолжает рисовать своего кумира.

- Наконец я встретилась с Рианной через 6 лет. Она до сих пор помнит меня и очень сильно меня обняла. Можно сказать, что она была счастлива увидеть меня. Она увидела мою картину и сказала: „Можно мне это взять? Это для меня? Я так горжусь тобой, ты приехала так издалека, ты просто сумасшедшая! Спасибо! Поцелуй малыша за меня!“ — рассказала Алена на своей странице.