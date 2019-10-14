Якутский борец Виктор Рассадин стал пятикратным чемпионом Гран-при «Дмитрий Коркин»
В Якутске с 10 по 13 октября прошло Гран-при имени Дмитрия Коркина. На международный чемпионат приехали 150 борцов вольного стиля из 26 стран.
В финальном бою весовой категории до 65 кг капитан сборной Якутии Виктор Рассадин выиграл у земляка, защищавшего команду Беларуси Ньургуна Скрябина.
Виктор Рассадин молодой борец из Якутии раньше уже завоевывал золотые медали Гран-при «Дмитрий Коркин». Победная серия началась с 2014 года, сейчас борец считается рекордсменом турнира. В весовой категории Виктора бронзовые медали выиграли трехкратный чемпион Европы из команды Турции, Чингизхан Эрдоган, который победил якутского борца Егора Захарова, и многократный призер турнира Коркина из Бурятии Булат Батоев. Он сумел выиграть Даша Шарастепанова.
ИСТОЧНИК KP.RU