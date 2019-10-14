2019-10-14T03:24:31+03:00
Происшествия

Закладки, но не книжные: в Якутске распространитель наркотиков сядет на 11 с половиной лет

Из незаконного оборота было изъято 780 грамм веществ
Ольга Донская
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Подсудимый работал с января 2019 года.Подсудимый работал с января 2019 года.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Прокуратура Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу заведенное на 40-летнего местного жителя. Его признали виновным в не законном сбыте и покушение на незаконный сбыт наркотических веществ.

В январе 2019 года подсудимый решил подзаработать и в интернете вступил в организованную преступную группу, в которой стал «закладчиком» наркотических средств от имени интернет-магазинов. Получая информацию через мессенджеры, злоумышленник находил и забирал из тайников партии наркотиков и фасовал их для дальнейшей продажи.

С 25 марта по 11 апреля 2019 года расфасованные вещества мужчина прятал в тайники, откуда их доставали покупатели. Приобретенные наркотические средства были изъяты сотрудниками полиции. С 12 по 16 апреля 2019 года подсудимый организовал 10 «закладок», но продать их не смог, потому что был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Из незаконного оборота изъято около 780 гр. наркотических средств.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 11 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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