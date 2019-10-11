«Как земля носит таких людей?»: организатор концерта Ольги Бузовой в Якутске поражена негативом в сети

В конце сентября директор одного из event-агентств Якутска объявила о сборе серебра для подарка популярной певице Ольга Бузовой, которая даст свой сольный концерт 15 октября. Взамен организаторы пообещали подарок – приглашение на закрытую фан-встречу с артисткой.

Фанаты Ольги Бузовой собрали необходимое количество серебра за рекордные пару часов. Организаторами было решено переплавить из старых украшений новую корону и инкрустировать 11-тью бриллиантами. Макет украшения представили на днях в фэйсбуке. Публикация вызвала шквал критики и негатива в социальных сетях и новостных порталах.

Один из комментариев пользователей сети.Фото: Социальные сети

- Как земля носит вообще таких людей с гнилью, желчью внутри, таких недалеких людей? Опять-таки эта песенка, про то что надо помогать кому-то. Есть людям дело до чужих денег и чужого серебра, - возмутилась в своих Instagram stories директор агентства.

По ее словам, агентство активно занимается благотворительностью и что желание сделать подарок любимому исполнителю это личное решение каждого.

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