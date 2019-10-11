2019-10-11T05:43:05+03:00
Общество

«Как земля носит таких людей?»: организатор концерта Ольги Бузовой в Якутске поражена негативом в сети

Представлен макет короны из серебра с 11-тью бриллиантами
Ольга Донская
Поделиться:
Материал для подарка собрали всего за пару часов.Материал для подарка собрали всего за пару часов.Фото: Социальные сети
Изменить размер текста:

В конце сентября директор одного из event-агентств Якутска объявила о сборе серебра для подарка популярной певице Ольга Бузовой, которая даст свой сольный концерт 15 октября. Взамен организаторы пообещали подарок – приглашение на закрытую фан-встречу с артисткой.

Фанаты Ольги Бузовой собрали необходимое количество серебра за рекордные пару часов. Организаторами было решено переплавить из старых украшений новую корону и инкрустировать 11-тью бриллиантами. Макет украшения представили на днях в фэйсбуке. Публикация вызвала шквал критики и негатива в социальных сетях и новостных порталах.

Один из комментариев пользователей сети. Фото: Социальные сети

Один из комментариев пользователей сети.Фото: Социальные сети

- Как земля носит вообще таких людей с гнилью, желчью внутри, таких недалеких людей? Опять-таки эта песенка, про то что надо помогать кому-то. Есть людям дело до чужих денег и чужого серебра, - возмутилась в своих Instagram stories директор агентства.

По ее словам, агентство активно занимается благотворительностью и что желание сделать подарок любимому исполнителю это личное решение каждого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мало серебра, мало, мало серебра: якутские фанаты собирают серебро для Ольги Бузовой

Ранее якутяне дарили серебряный «Оскар» Леонардо Ди Каприо и Джорджу Мартину (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Арнольд Шварценеггер поздравил «Ретро FM» с 30-миллионной аудиторией
Культовый артист и бывший губернатор американского штата Калифорния выступил на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге и ответил на вопросы «Ретро FM», которые задал генеральный продюсер радиостанции Владимир Иваненко
Иван Стилиди с момента назначения главой Онкоцентра Блохина уволил около 30 сотрудников
Все они, как уверяет директор, были заподозрены в поборах и торговле лекарствами.Что касается предстоящих сокращений и перевода сотрудников на полставки, тот на этот счет в НИИ Блохина заявили, что ничего такого не планируется
Новости 24
Водитель автобуса наехал 9-летнюю девочку в Якутске
Благодать большого снега: в Якутске пройдет фестиваль поэзии
В Якутске в пожаре погиб мужчина
В Кобяйском районе появились 13 км новой дороги
В Якутске у юбилярши украли подаренные деньги
Автопарк «Якутскэкосети» пополнился новыми мусоровозами
Кету и горбушу убрали из Красной книги Якутии
Инклюзивный «Класс научных экспериментов» открылся в Мархе
В Якутске пройдет Азиатско-Тихоокеанская конференция юных исследователей
На границе двух районов Якутии демонтируют мост
Фотофакт: в Якутске автомобиль съехал в озеро
В Якутии в ДТП женщина сломала поясницу
Древний трилобит появится в парке Покровска
Руководитель Жилнадзора Якутии ответит на вопросы в телеэфире
В Якутске 61-летний мужчина потерял 250 000 рублей
В Якутии пожилые люди смогут найти помощника…через приложение
Аэропорт «Якутск» работает в штатном режиме
В Нерюнгри молодой парень выпал из окна 5 этажа
Якутский электронный проект URAAN номинирован на премию Jager Music Awards-2019
Завтра в Якутске похолодает до минус 2 градусов
В Якутии произошло двойное ДТП по вине пьяного водителя
Школьники из Якутии вырастили бабочку в банке
В одном из районов Якутии нормы ГТО сдали почти 6 тысяч человек