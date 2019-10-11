Радость и веселье: белая медведица Хаарчаана получила подарок

Белая медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка продемонстрировала интернет-пользователям свои новые игрушки. Их она получила в подарок от программы опеки белых медведей в зоопарках России.

Игрушки были созданы специально для медведицы, в них есть несколько специальных отверстий-кармашков, для того, чтобы класть туда любимые вкусности Хаарчааны. Запах еды сильнее раззадоривает косолапую, поэтому игры с мячом становятся интереснее.

Хаарчаана (в переводе с якутского языка «Снежинка») переехала в Ленинградский зоопарк из якутского зоопарка «Орто Дойду» в 2017 году. Она первый детеныш знаменитой четы белых медведей Колыманы и Ломоносова.