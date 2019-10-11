2019-10-11T04:20:00+03:00
Дом. Семья

Радость и веселье: белая медведица Хаарчаана получила подарок

Якутская «Снежинка» резвится со своей новой игрушкой [видео]
Ольга Донская
Поделиться:
Новую игрушку Хаарчаана получила по программе опеки белых медведей.Новую игрушку Хаарчаана получила по программе опеки белых медведей.Фото: Социальные сети
Изменить размер текста:

Белая медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка продемонстрировала интернет-пользователям свои новые игрушки. Их она получила в подарок от программы опеки белых медведей в зоопарках России.

Игрушки были созданы специально для медведицы, в них есть несколько специальных отверстий-кармашков, для того, чтобы класть туда любимые вкусности Хаарчааны. Запах еды сильнее раззадоривает косолапую, поэтому игры с мячом становятся интереснее.

Хаарчаана (в переводе с якутского языка «Снежинка») переехала в Ленинградский зоопарк из якутского зоопарка «Орто Дойду» в 2017 году. Она первый детеныш знаменитой четы белых медведей Колыманы и Ломоносова.

spbzooparkspbzoopark
Посмотрите, как Хаарчаана рада новым игрушкам, которые были предоставлены в рамках программы опеки белых медведей в зоопарках России
1272 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как приучить котенка к лотку
Когда решаешься завести котенка, перед глазами стоит две насущных проблемы - кормежка и туалет. И со второй проблемой придется столкнуться обязательно. Разбираемся вместе, как приучить котенка к туалету и как правильно выбрать туалет и наполнитель
Новости 24
Водитель автобуса наехал 9-летнюю девочку в Якутске
Благодать большого снега: в Якутске пройдет фестиваль поэзии
В Якутске в пожаре погиб мужчина
В Кобяйском районе появились 13 км новой дороги
В Якутске у юбилярши украли подаренные деньги
Автопарк «Якутскэкосети» пополнился новыми мусоровозами
Кету и горбушу убрали из Красной книги Якутии
Инклюзивный «Класс научных экспериментов» открылся в Мархе
В Якутске пройдет Азиатско-Тихоокеанская конференция юных исследователей
На границе двух районов Якутии демонтируют мост
Фотофакт: в Якутске автомобиль съехал в озеро
В Якутии в ДТП женщина сломала поясницу
Древний трилобит появится в парке Покровска
Руководитель Жилнадзора Якутии ответит на вопросы в телеэфире
В Якутске 61-летний мужчина потерял 250 000 рублей
В Якутии пожилые люди смогут найти помощника…через приложение
Аэропорт «Якутск» работает в штатном режиме
В Нерюнгри молодой парень выпал из окна 5 этажа
Якутский электронный проект URAAN номинирован на премию Jager Music Awards-2019
Завтра в Якутске похолодает до минус 2 градусов
В Якутии произошло двойное ДТП по вине пьяного водителя
Школьники из Якутии вырастили бабочку в банке
В одном из районов Якутии нормы ГТО сдали почти 6 тысяч человек