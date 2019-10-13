Приключения немцев в Якутии: Томас Андерс прилетел в Якутск, а его багаж – нет

11 октября на сцене спорткомплекса «Триумф» в Якутске состоялся единственный концерт Томаса Андерса, экс-участника популярного дуэта «Modern Talking». Однако прибытие звезды мировой поп-музыки на якутскую землю не обошлось без «ложки дегтя».

Немецкий поп-певец, актер и композитор прилетел в Якутск в сопровождении концертного директора, техника и шести музыкантов. По столице республики они передвигались на трех внедорожниках с охраной. Однако багаж звезды 80-х, прибывшего в Якутию рейсом авиакомпании «Аэрофлот», остался в Москве.

На то, чтобы найти в Якутске недостающие музыкальные инструменты, одежду и обувь для выступления, оставалось всего несколько часов, сообщил в своем Инстаграм организатор шоу Евгений Прокопьев. К счастью, всё получилось, и сольный концерт Томаса Андерса перед якутскими поклонниками прошел вовремя и при полном зале.

Сольный концерт Томаса Андерса перед якутскими поклонниками прошел вовремя и при полном зале.Фото: Социальные сети

56-летний артист исполнил со сцены главные хиты «Modern Talking» - «Chery Lady», «Soldier», «Geronimo», «You’re my heart» и, конечно, «Brother Louie». Якутские поклонницы остались в восторге от концерта, соцсети пестрят отзывами: «Супер-концерт. Исполнилась моя мечта с 17 лет!», «Томас очень обаятельный, весь концерт пел только живьём. Ох, и натанцевались мы с подружками!», «Вспомнили молодость, а главное - воочию увидели своего кумира и услышали его вживую. Какая от него идет положительная аура, энергетика, слов нет».