ГИБДД Якутии проводят массовые проверки

Из-за неблагоприятных погодных условий во многих районах Якутии для предупреждения происшествий на дорогах Госавтоинспекция проводит массовые проверки. Сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном варианте.

В вечерние и ночные часы дополнительные патрули ДПС выехали на улицы населенных пунктов, на федеральные и региональные трассы. На особый контроль взяли выявление и пресечение нарушений, связанных с управлением авто в состоянии опьянения, а также других грубых нарушений правил дорожного движения, напрямую влияющих на безопасность всех участников движения.

Из-за сложной обстановки на дорогах Госавтоинспекция просит водителей по возможности воздержаться от поездок без необходимости. Водителям рекомендуют принять все необходимые меры для предотвращения автоаварий: выбирать скорость в соответствии со сложившимися погодными и дорожными условиями, использовать колеса по сезону, пристегиваться в пути ремнями безопасности, не допускать необдуманных маневров, обгонов, действий, которые могут помешать другим участникам движения и создать аварийные ситуации.