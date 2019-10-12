2019-10-12T04:54:42+03:00
Общество

ГИБДД Якутии проводят массовые проверки

Причиной для проверок стали неблагоприятные погодные условия
Ольга Донская
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Упор делают на выявления пьяных водителей.Упор делают на выявления пьяных водителей.
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Из-за неблагоприятных погодных условий во многих районах Якутии для предупреждения происшествий на дорогах Госавтоинспекция проводит массовые проверки. Сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном варианте.

В вечерние и ночные часы дополнительные патрули ДПС выехали на улицы населенных пунктов, на федеральные и региональные трассы. На особый контроль взяли выявление и пресечение нарушений, связанных с управлением авто в состоянии опьянения, а также других грубых нарушений правил дорожного движения, напрямую влияющих на безопасность всех участников движения.

Из-за сложной обстановки на дорогах Госавтоинспекция просит водителей по возможности воздержаться от поездок без необходимости. Водителям рекомендуют принять все необходимые меры для предотвращения автоаварий: выбирать скорость в соответствии со сложившимися погодными и дорожными условиями, использовать колеса по сезону, пристегиваться в пути ремнями безопасности, не допускать необдуманных маневров, обгонов, действий, которые могут помешать другим участникам движения и создать аварийные ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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